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لوغانسك تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
لوغانسك تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، أمام المشاركين في جولة صحفية نظمتها وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، إن لوغانسك تتوقع إقامة علاقات... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T11:40+0000
2022-07-13T11:40+0000
أخبار سوريا اليوم
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقال للصحفيين الروس والأجانب ردا على سؤال ذي صلة "نعم بالطبع".وأضاف رئيس لوغانسك: "على حد علمي، أعربت القيادة السورية عن استعدادها للاعتراف بجمهورية لوغانسك الشعبية. لذلك، بمجرد إجراء المفاوضات ذات الصلة، من المحتمل أن نبدأ في تنفيذ هذا المشروع".وفقًا لباسيتشنيك، إن لوغانسك ممتنة جدًا لقيادة وشعب سوريا على استعدادهم للاعتراف بالجمهورية. وقال "بالنسبة لنا، هذا في الواقع مهم للغاية، لأنه عندما يتم الاعتراف بنا، نشعر وكأننا أعضاء كاملون في المجتمع العالمي بأسره".
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أخبار سوريا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية

لوغانسك تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا

11:40 GMT 13.07.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك
رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، أمام المشاركين في جولة صحفية نظمتها وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، إن لوغانسك تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا قريبا.
وقال للصحفيين الروس والأجانب ردا على سؤال ذي صلة "نعم بالطبع".
وأضاف رئيس لوغانسك: "على حد علمي، أعربت القيادة السورية عن استعدادها للاعتراف بجمهورية لوغانسك الشعبية. لذلك، بمجرد إجراء المفاوضات ذات الصلة، من المحتمل أن نبدأ في تنفيذ هذا المشروع".
وفقًا لباسيتشنيك، إن لوغانسك ممتنة جدًا لقيادة وشعب سوريا على استعدادهم للاعتراف بالجمهورية. وقال "بالنسبة لنا، هذا في الواقع مهم للغاية، لأنه عندما يتم الاعتراف بنا، نشعر وكأننا أعضاء كاملون في المجتمع العالمي بأسره".
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:48 GMT
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