https://arabic.sputniknews.com/20220713/لوغانسك-تتوقع-إقامة-علاقات-دبلوماسية-مع-سوريا-1065019473.html
لوغانسك تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
لوغانسك تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، أمام المشاركين في جولة صحفية نظمتها وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، إن لوغانسك تتوقع إقامة علاقات... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T11:40+0000
2022-07-13T11:40+0000
2022-07-13T11:40+0000
أخبار سوريا اليوم
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقال للصحفيين الروس والأجانب ردا على سؤال ذي صلة "نعم بالطبع".وأضاف رئيس لوغانسك: "على حد علمي، أعربت القيادة السورية عن استعدادها للاعتراف بجمهورية لوغانسك الشعبية. لذلك، بمجرد إجراء المفاوضات ذات الصلة، من المحتمل أن نبدأ في تنفيذ هذا المشروع".وفقًا لباسيتشنيك، إن لوغانسك ممتنة جدًا لقيادة وشعب سوريا على استعدادهم للاعتراف بالجمهورية. وقال "بالنسبة لنا، هذا في الواقع مهم للغاية، لأنه عندما يتم الاعتراف بنا، نشعر وكأننا أعضاء كاملون في المجتمع العالمي بأسره".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية
لوغانسك تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
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قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، أمام المشاركين في جولة صحفية نظمتها وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، إن لوغانسك تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا قريبا.
وقال للصحفيين الروس والأجانب ردا على سؤال ذي صلة "نعم بالطبع".
وأضاف رئيس لوغانسك: "على حد علمي، أعربت القيادة السورية عن استعدادها للاعتراف بجمهورية لوغانسك الشعبية. لذلك، بمجرد إجراء المفاوضات ذات الصلة، من المحتمل أن نبدأ في تنفيذ هذا المشروع".
وفقًا لباسيتشنيك، إن لوغانسك ممتنة جدًا لقيادة وشعب سوريا على استعدادهم للاعتراف بالجمهورية. وقال "بالنسبة لنا، هذا في الواقع مهم للغاية، لأنه عندما يتم الاعتراف بنا، نشعر وكأننا أعضاء كاملون في المجتمع العالمي بأسره".