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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220713/مصدر-يعلن-تدمير-العديد-من-صواريخ-هيمارس-الأمريكية-في-أوكرانيا-1065008350.html
مصدر يعلن تدمير العديد من صواريخ "هيمارس" الأمريكية في أوكرانيا
مصدر يعلن تدمير العديد من صواريخ "هيمارس" الأمريكية في أوكرانيا
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية تلجأ إلى تكتيك الإرهابيين حينما تستخدم صواريخ "هيمارس" الأمريكية ضد منشآت مدنية في الغالب. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T05:57+0000
2022-07-13T06:16+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وأوضح أن صواريخ "هيمارس" ليست هدفا صعبا للدفاع الجوي، إذ تتبع مسارا متوقعا وتطير بسرعة منخفضة في نهاية مسارها، وليست مجهزة بوسائل اختراق شبكات الدفاع الجوي، فتقوم وسائط الدفاع الجوي الروسية بإسقاط العديد منها.ومن أجل تجنب الإصابة يلجأ مستخدمو صواريخ "هيمارس" في صفوف القوات التابعة لنظام كييف إلى تكتيك الإرهابيين، فيتعمدون إطلاق صواريخ "هيمارس" على أهداف تفتقر إلى حماية مضادة للصواريخ، أي أنهم يستخدمونها ضد المنشآت المدنية في الغالب. وليس هذا فقط، بل يلجؤون إلى استخدامها في عمليات القصف الصاروخي المكثف إلى جانب صواريخ أخرى مثل "أوراغان" أو "توتشكا" كأهداف كاذبة.وقد حصلت القوات الأوكرانية من الولايات المتحدة على 8 راجمات صواريخ "هيمارس"، حسب مصادر إعلامية. وتم تدمير اثنتين منها، على الأقل، بنيران القوات الروسية، حسب وزارة الدفاع الروسية.وتسلم الولايات المتحدة صواريخ "هيمارس" وغيرها من الأسلحة إلى نظام الحكم الأوكراني حتى تتمكن قواته من مواصلة أعمالها العدوانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك ضد مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.
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رصد عسكري

مصدر يعلن تدمير العديد من صواريخ "هيمارس" الأمريكية في أوكرانيا

05:57 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 06:16 GMT 13.07.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورراجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية تلجأ إلى تكتيك الإرهابيين حينما تستخدم صواريخ "هيمارس" الأمريكية ضد منشآت مدنية في الغالب.
وأوضح أن صواريخ "هيمارس" ليست هدفا صعبا للدفاع الجوي، إذ تتبع مسارا متوقعا وتطير بسرعة منخفضة في نهاية مسارها، وليست مجهزة بوسائل اختراق شبكات الدفاع الجوي، فتقوم وسائط الدفاع الجوي الروسية بإسقاط العديد منها.
ومن أجل تجنب الإصابة يلجأ مستخدمو صواريخ "هيمارس" في صفوف القوات التابعة لنظام كييف إلى تكتيك الإرهابيين، فيتعمدون إطلاق صواريخ "هيمارس" على أهداف تفتقر إلى حماية مضادة للصواريخ، أي أنهم يستخدمونها ضد المنشآت المدنية في الغالب. وليس هذا فقط، بل يلجؤون إلى استخدامها في عمليات القصف الصاروخي المكثف إلى جانب صواريخ أخرى مثل "أوراغان" أو "توتشكا" كأهداف كاذبة.
وقد حصلت القوات الأوكرانية من الولايات المتحدة على 8 راجمات صواريخ "هيمارس"، حسب مصادر إعلامية. وتم تدمير اثنتين منها، على الأقل، بنيران القوات الروسية، حسب وزارة الدفاع الروسية.
وتسلم الولايات المتحدة صواريخ "هيمارس" وغيرها من الأسلحة إلى نظام الحكم الأوكراني حتى تتمكن قواته من مواصلة أعمالها العدوانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك ضد مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:19 GMT
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