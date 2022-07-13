https://arabic.sputniknews.com/20220713/مصر-تقرر-رفع-أسعار-البنزين-والسولار-1065009511.html
مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار
مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار
قررت السلطات المصرية، صباح اليوم الأربعاء، زيادة سعر البنزين في البلاد للمرة الثالثة هذا العام . 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T07:10+0000
2022-07-13T07:10+0000
2022-07-13T07:10+0000
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وحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، فقد "قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو/ سبتمبر 2022".وأوضح البيان أنه "تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالأتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95.كما قررت زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه/ طن، فيما قررت تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.يأتي قرار لجنة تسعير الوقود، ضمن مراجعتها الدورية لأسعار الوقود، والتي تجريها كل ثلاثة أشهر، والذي يأتي أيضا نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا، بنسب اقتربت من الضعف، منذ بداية العام الجاري، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/مقارنة-بين-أسعار-البنزين-في-الدول-العربية-المغرب-الأغلى-وليبيا-الأرخص-1063732778.html
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أخبار مصر الآن
مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار
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قررت السلطات المصرية، صباح اليوم الأربعاء، زيادة سعر البنزين في البلاد للمرة الثالثة هذا العام .
وحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر
، فقد "قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو/ سبتمبر 2022".
وأوضح البيان أنه "تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالأتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95.
كما قررت زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه/ طن، فيما قررت تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.
يأتي قرار لجنة تسعير الوقود، ضمن مراجعتها الدورية لأسعار الوقود، والتي تجريها كل ثلاثة أشهر، والذي يأتي أيضا نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا، بنسب اقتربت من الضعف، منذ بداية العام الجاري، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.