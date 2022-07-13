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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220713/من-أجل-التستر-على-تجارب-محظورة-كييف-تقصف-موقع-المحطة-النووية-1065010022.html
من أجل التستر على تجارب محظورة... كييف تقصف موقع المحطة النووية
من أجل التستر على تجارب محظورة... كييف تقصف موقع المحطة النووية
كشف مسؤول السلطة المحلية في مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، عن إجراء تجارب محظورة في محطة زابوروجيه النووية حين كانت تحت سيطرة كييف. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T07:09+0000
2022-07-13T07:12+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال فلاديمير روغوف في الحديث لـ"سبوتنيك" إن أحد أهداف التجارب المحظورة التي أجازها نظام بوروشينكو – زيلينسكي، إنتاج وفرة من المواد النووية لا تحتاجها المحطة لإنتاج الكهرباء.وتابع روغوف حديثه قائلا إنه كان يجب أن يأتي وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه لضبط المخالفات. ولكيلا يأتي الوفد أصدر زيلينسكي أوامره بالقصف على مدينة أنرغودار (تقع فيها المحطة النووية) لتوفير ذريعة لمنع وصول وفد الوكالة الدولية.وخرجت مدينة أنرغودار ومدن أخرى تابعة لمقاطعة زابوروجيه من التبعية لكييف في وقت سابق من عام 2022 بمساعدة القوات الروسية.
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أخبار أوكرانيا

من أجل التستر على تجارب محظورة... كييف تقصف موقع المحطة النووية

07:09 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 07:12 GMT 13.07.2022)
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه الكهرونووية
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . РИА Новости
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كشف مسؤول السلطة المحلية في مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، عن إجراء تجارب محظورة في محطة زابوروجيه النووية حين كانت تحت سيطرة كييف.
وقال فلاديمير روغوف في الحديث لـ"سبوتنيك" إن أحد أهداف التجارب المحظورة التي أجازها نظام بوروشينكو – زيلينسكي، إنتاج وفرة من المواد النووية لا تحتاجها المحطة لإنتاج الكهرباء.
وتابع روغوف حديثه قائلا إنه كان يجب أن يأتي وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه لضبط المخالفات. ولكيلا يأتي الوفد أصدر زيلينسكي أوامره بالقصف على مدينة أنرغودار (تقع فيها المحطة النووية) لتوفير ذريعة لمنع وصول وفد الوكالة الدولية.
وخرجت مدينة أنرغودار ومدن أخرى تابعة لمقاطعة زابوروجيه من التبعية لكييف في وقت سابق من عام 2022 بمساعدة القوات الروسية.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:29 GMT
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