https://arabic.sputniknews.com/20220713/من-أجل-التستر-على-تجارب-محظورة-كييف-تقصف-موقع-المحطة-النووية-1065010022.html
من أجل التستر على تجارب محظورة... كييف تقصف موقع المحطة النووية
من أجل التستر على تجارب محظورة... كييف تقصف موقع المحطة النووية
كشف مسؤول السلطة المحلية في مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، عن إجراء تجارب محظورة في محطة زابوروجيه النووية حين كانت تحت سيطرة كييف. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T07:09+0000
2022-07-13T07:09+0000
2022-07-13T07:12+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال فلاديمير روغوف في الحديث لـ"سبوتنيك" إن أحد أهداف التجارب المحظورة التي أجازها نظام بوروشينكو – زيلينسكي، إنتاج وفرة من المواد النووية لا تحتاجها المحطة لإنتاج الكهرباء.وتابع روغوف حديثه قائلا إنه كان يجب أن يأتي وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه لضبط المخالفات. ولكيلا يأتي الوفد أصدر زيلينسكي أوامره بالقصف على مدينة أنرغودار (تقع فيها المحطة النووية) لتوفير ذريعة لمنع وصول وفد الوكالة الدولية.وخرجت مدينة أنرغودار ومدن أخرى تابعة لمقاطعة زابوروجيه من التبعية لكييف في وقت سابق من عام 2022 بمساعدة القوات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
من أجل التستر على تجارب محظورة... كييف تقصف موقع المحطة النووية
07:09 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 07:12 GMT 13.07.2022) تابعنا عبر
كشف مسؤول السلطة المحلية في مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، عن إجراء تجارب محظورة في محطة زابوروجيه النووية حين كانت تحت سيطرة كييف.
وقال
فلاديمير روغوف في الحديث لـ"سبوتنيك" إن أحد أهداف التجارب المحظورة التي أجازها نظام بوروشينكو – زيلينسكي، إنتاج وفرة من المواد النووية لا تحتاجها المحطة لإنتاج الكهرباء.
وتابع روغوف حديثه قائلا إنه كان يجب أن يأتي وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه لضبط المخالفات. ولكيلا يأتي الوفد أصدر زيلينسكي أوامره بالقصف على مدينة أنرغودار (تقع فيها المحطة النووية) لتوفير ذريعة لمنع وصول وفد الوكالة الدولية.
وخرجت مدينة أنرغودار ومدن أخرى تابعة لمقاطعة زابوروجيه من التبعية لكييف في وقت سابق من عام 2022 بمساعدة القوات الروسية.