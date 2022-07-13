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موكب "الخدود المثقوبة بالإبر" في تايلاند
موكب "الخدود المثقوبة بالإبر" في تايلاند
تستضيف مقاطعة أوبون راتشاثاني التايلاندية حاليًا مهرجان الشموع السنوي، وهو أحد أكثر الأحداث شعبية في تايلاند والذي يستمر حتى 17 يوليو/ تموز. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T09:03+0000
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يقدم مهرجان الشموع، الذي يمثل بداية فترة الصوم البوذي التي تستمر ثلاثة أشهر، للزوار فرصة مشاهدة عرض رائع لثقافة إيسان وتراثها، مكتملاً بالألوان والرقص والموسيقى واستعراضًا لمنحوتات الشموع بشكل معقد التي تصور جوانب متنوعة من الحياة الدينية.كما يتميز المهرجان بعروض ثقافية، وعروض لإلقاء الشموع وصنع الشموع، ومبيعات للمنتجات المحلية، وفعاليات إضافية من المجتمعات المحلية في خمس مناطق.ويشمل المهرجان احتفالات بالشموع ومسابقة الشموع للمشاركين فيه، وسيختتم بعروض المنحوتات الشمعية وإعلان الفائزين بالمسابقة.سيتم عرض الشموع الفائزين في المسابقة في الفترة من 14 إلى 31 يوليو في العديد من المعابد ومناطق الجذب السياحي الرئيسية في جميع أنحاء مقاطعة أوبون راتشاثاني.
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار تايلاند

موكب "الخدود المثقوبة بالإبر" في تايلاند

09:03 GMT 13.07.2022
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تستضيف مقاطعة أوبون راتشاثاني التايلاندية حاليًا مهرجان الشموع السنوي، وهو أحد أكثر الأحداث شعبية في تايلاند والذي يستمر حتى 17 يوليو/ تموز.
© AFP 2022 / Madaree Tohlala

رجل يعلق على خديه أثناء مشاركته في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في بلدة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022.

رجل يعلق على خديه أثناء مشاركته في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في بلدة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Madaree Tohlala

رجل يعلق على خديه أثناء مشاركته في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في بلدة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022.

© AFP 2022 / Madaree Tohlala

إطلاق الألعاب النارية خلال عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022.

إطلاق الألعاب النارية خلال عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Madaree Tohlala

إطلاق الألعاب النارية خلال عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022.

© AFP 2022 / Madaree Tohlala

امرأة تُثقب خديها أثناء مشاركتها في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في بلدة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022.

امرأة تُثقب خديها أثناء مشاركتها في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في بلدة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Madaree Tohlala

امرأة تُثقب خديها أثناء مشاركتها في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في بلدة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022.

© AFP 2022 / Madaree Tohlala

يشارك المخلصون في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022.

يشارك المخلصون في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Madaree Tohlala

يشارك المخلصون في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022.

© AFP 2022 / Madaree Tohlala

رجل يثقب فمه أثناء مشاركته في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022.

رجل يثقب فمه أثناء مشاركته في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Madaree Tohlala

رجل يثقب فمه أثناء مشاركته في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022.

© AFP 2022 / Madaree Tohlala

يتم إطلاق الألعاب النارية حيث يشارك المصلين في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022.

يتم إطلاق الألعاب النارية حيث يشارك المصلين في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Madaree Tohlala

يتم إطلاق الألعاب النارية حيث يشارك المصلين في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022.

© AFP 2022 / Madaree Tohlala

يشارك المصلون في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022.

يشارك المصلون في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Madaree Tohlala

يشارك المصلون في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022.

© AFP 2022 / Madaree Tohlala

رجل ينظر إلى خديه بعد ثقبه أثناء مشاركته في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022.

رجل ينظر إلى خديه بعد ثقبه أثناء مشاركته في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Madaree Tohlala

رجل ينظر إلى خديه بعد ثقبه أثناء مشاركته في عرض سنوي تكريما لإلهة ضريح غو لينجشي، وهو مزار تقليدي على الطراز الصيني في مدينة ناراثيوات، في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في 13 يوليو 2022.

يقدم مهرجان الشموع، الذي يمثل بداية فترة الصوم البوذي التي تستمر ثلاثة أشهر، للزوار فرصة مشاهدة عرض رائع لثقافة إيسان وتراثها، مكتملاً بالألوان والرقص والموسيقى واستعراضًا لمنحوتات الشموع بشكل معقد التي تصور جوانب متنوعة من الحياة الدينية.
كما يتميز المهرجان بعروض ثقافية، وعروض لإلقاء الشموع وصنع الشموع، ومبيعات للمنتجات المحلية، وفعاليات إضافية من المجتمعات المحلية في خمس مناطق.
ويشمل المهرجان احتفالات بالشموع ومسابقة الشموع للمشاركين فيه، وسيختتم بعروض المنحوتات الشمعية وإعلان الفائزين بالمسابقة.
سيتم عرض الشموع الفائزين في المسابقة في الفترة من 14 إلى 31 يوليو في العديد من المعابد ومناطق الجذب السياحي الرئيسية في جميع أنحاء مقاطعة أوبون راتشاثاني.
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