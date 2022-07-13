https://arabic.sputniknews.com/20220713/موكب-الخدود-المثقوبة-بالإبر-في-تايلاند-1065013171.html

موكب "الخدود المثقوبة بالإبر" في تايلاند

موكب "الخدود المثقوبة بالإبر" في تايلاند

تستضيف مقاطعة أوبون راتشاثاني التايلاندية حاليًا مهرجان الشموع السنوي، وهو أحد أكثر الأحداث شعبية في تايلاند والذي يستمر حتى 17 يوليو/ تموز. 13.07.2022, سبوتنيك عربي

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يقدم مهرجان الشموع، الذي يمثل بداية فترة الصوم البوذي التي تستمر ثلاثة أشهر، للزوار فرصة مشاهدة عرض رائع لثقافة إيسان وتراثها، مكتملاً بالألوان والرقص والموسيقى واستعراضًا لمنحوتات الشموع بشكل معقد التي تصور جوانب متنوعة من الحياة الدينية.كما يتميز المهرجان بعروض ثقافية، وعروض لإلقاء الشموع وصنع الشموع، ومبيعات للمنتجات المحلية، وفعاليات إضافية من المجتمعات المحلية في خمس مناطق.ويشمل المهرجان احتفالات بالشموع ومسابقة الشموع للمشاركين فيه، وسيختتم بعروض المنحوتات الشمعية وإعلان الفائزين بالمسابقة.سيتم عرض الشموع الفائزين في المسابقة في الفترة من 14 إلى 31 يوليو في العديد من المعابد ومناطق الجذب السياحي الرئيسية في جميع أنحاء مقاطعة أوبون راتشاثاني.

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