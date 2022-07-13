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https://arabic.sputniknews.com/20220713/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-مع-السفير-المصري-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1065022419.html
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير المصري العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير المصري العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
بحث نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو مع السفير المصري في موسكو نزيه النجاري تقدم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T12:51+0000
2022-07-13T12:51+0000
روسيا
مصر
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وبحسب البيان الذي نشرته الخارجية الروسية بموقعها، فإنه "خلال المحادثة، تمت مناقشة الجوانب الموضوعية لسياسة روسيا في فضاء رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك مسار العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريات دونباس".يذكر أن السفير الروسي في مصر كان قد صرح في وقت سابق أنه في عصر الأزمات السياسية والاقتصادية وغيرها من الأزمات، من الضروري الاعتماد على كتف صديق. لدى الروس والمصريين كل المتطلبات لذلك، بما في ذلك القرابة الروحية.يذكر أنه منذ 24 فبراير، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.
مصر
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روسيا, مصر

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير المصري العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

12:51 GMT 13.07.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو مع السفير المصري في موسكو نزيه النجاري تقدم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وبحسب البيان الذي نشرته الخارجية الروسية بموقعها، فإنه "خلال المحادثة، تمت مناقشة الجوانب الموضوعية لسياسة روسيا في فضاء رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك مسار العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريات دونباس".
يذكر أن السفير الروسي في مصر كان قد صرح في وقت سابق أنه في عصر الأزمات السياسية والاقتصادية وغيرها من الأزمات، من الضروري الاعتماد على كتف صديق. لدى الروس والمصريين كل المتطلبات لذلك، بما في ذلك القرابة الروحية.
يذكر أنه منذ 24 فبراير، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:34 GMT
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