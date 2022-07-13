https://arabic.sputniknews.com/20220713/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-مع-السفير-المصري-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1065022419.html
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير المصري العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير المصري العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
بحث نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو مع السفير المصري في موسكو نزيه النجاري تقدم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T12:51+0000
2022-07-13T12:51+0000
2022-07-13T12:51+0000
روسيا
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وبحسب البيان الذي نشرته الخارجية الروسية بموقعها، فإنه "خلال المحادثة، تمت مناقشة الجوانب الموضوعية لسياسة روسيا في فضاء رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك مسار العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريات دونباس".يذكر أن السفير الروسي في مصر كان قد صرح في وقت سابق أنه في عصر الأزمات السياسية والاقتصادية وغيرها من الأزمات، من الضروري الاعتماد على كتف صديق. لدى الروس والمصريين كل المتطلبات لذلك، بما في ذلك القرابة الروحية.يذكر أنه منذ 24 فبراير، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مصر
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير المصري العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تابعنا عبر
بحث نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو مع السفير المصري في موسكو نزيه النجاري تقدم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وبحسب البيان الذي نشرته الخارجية الروسية
بموقعها، فإنه "خلال المحادثة، تمت مناقشة الجوانب الموضوعية لسياسة روسيا في فضاء رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك مسار العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريات دونباس".
يذكر أن السفير الروسي في مصر كان قد صرح في وقت سابق أنه في عصر الأزمات
السياسية والاقتصادية وغيرها من الأزمات، من الضروري الاعتماد على كتف صديق. لدى الروس والمصريين كل المتطلبات لذلك، بما في ذلك القرابة الروحية.
يذكر أنه منذ 24 فبراير، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.