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وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد لبنان بـ"رد مزلزل" على أفعال "حزب الله"
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد لبنان بـ"رد مزلزل" على أفعال "حزب الله"
اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، "حزب الله اللبناني بالعمل مع حركة "حماس" الفلسطينية على تطوير العلاقات العسكرية وتعميق سيطرة الحركة على مخيمات اللاجئين... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T06:25+0000
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وأضاف غانتس، أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله ومسؤولون آخرون في لبنان زادوا من تعاونهم مع مسؤولي "حماس" واتفقوا على سبل تعميق سيطرة "حماس" على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وتابع: "في هذه الاجتماعات، يتناولون أيضا تطوير التعاون العسكري فيما بينهم"، مشيرا إلى أن "تصريحات وتصرفات نصرالله تخلق أرضاً خصبة لتطوير الإرهاب من لبنان، وتعرض سكان لبنان للخطر".وشدد غانتس على أنه وبالرغم من أن لبنان ليس لـ"حزب الله"، لكن مواطنيه هم الضحايا الرئيسيين لسيطرته الخانقة على جنوب البلاد وتسلحه اللامتناهي على أراضيه، مؤكدا أن "أفعال نصر لله ستقود إلى رد إسرائيلي مزلزل على لبنان".وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا، اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز، وأسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط.وصرح الجيش أنه "أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيدا عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أي تهديد أو خطر".وتقدمت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين الماضي، بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن طائرات "حزب الله" المسيرة.ونقل الموقع الإلكتروني العبري 0404، عن جلعاد أردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن حكومة بلاده طالبت مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق "حزب الله" طائرات دون طيار فوق منصة "كاريش" للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/إسرائيل-تتقدم-بشكوى-لمجلس-الأمن-بشأن-طائرات-حزب-الله-المسيرة-1064999991.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد لبنان بـ"رد مزلزل" على أفعال "حزب الله"

06:25 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 06:30 GMT 13.07.2022)
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، "حزب الله اللبناني بالعمل مع حركة "حماس" الفلسطينية على تطوير العلاقات العسكرية وتعميق سيطرة الحركة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وأضاف غانتس، أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله ومسؤولون آخرون في لبنان زادوا من تعاونهم مع مسؤولي "حماس" واتفقوا على سبل تعميق سيطرة "حماس" على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
إسرائيل تتقدم بشكوى لمجلس الأمن بشأن طائرات "حزب الله" المسيرة
أمس, 15:26 GMT
وتابع: "في هذه الاجتماعات، يتناولون أيضا تطوير التعاون العسكري فيما بينهم"، مشيرا إلى أن "تصريحات وتصرفات نصرالله تخلق أرضاً خصبة لتطوير الإرهاب من لبنان، وتعرض سكان لبنان للخطر".
وشدد غانتس على أنه وبالرغم من أن لبنان ليس لـ"حزب الله"، لكن مواطنيه هم الضحايا الرئيسيين لسيطرته الخانقة على جنوب البلاد وتسلحه اللامتناهي على أراضيه، مؤكدا أن "أفعال نصر لله ستقود إلى رد إسرائيلي مزلزل على لبنان".
وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا، اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز، وأسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط.
وصرح الجيش أنه "أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيدا عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أي تهديد أو خطر".
وتقدمت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين الماضي، بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن طائرات "حزب الله" المسيرة.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري 0404، عن جلعاد أردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن حكومة بلاده طالبت مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق "حزب الله" طائرات دون طيار فوق منصة "كاريش" للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:29 GMT
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