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https://arabic.sputniknews.com/20220713/وفاة-3-أشخاص-بعد-إصابتهم-بمرض-غامض-في-تنزانيا-يسبب-نزيف-الأنف-وحمى-1065038354.html
وفاة 3 أشخاص بعد إصابتهم بمرض غامض في تنزانيا... يسبب نزيف الأنف وحمى
وفاة 3 أشخاص بعد إصابتهم بمرض غامض في تنزانيا... يسبب نزيف الأنف وحمى
قال مسؤولو الصحة في تنزانيا، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا بمرض غير معروف يتميز بتسببه بنزيف في الأنف جنوبي البلاد، توفي ثلاثة منهم حتى الآن. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T21:41+0000
2022-07-13T21:41+0000
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موسكو- سبوتنيك. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، حدث تفشي المرض في مدينة ليندي الساحلية، حيث أدخل المرضى الأوائل إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض عدة.وذكر كبير المسؤولين الطبيين في البلاد، أيفيلو سيشالوي، أن ذلك كان في الفترة بين 5 إلى 7 يوليو/ تموز. حدد سيشالوي أنه حتى 12 يوليو، كان هناك 11 مريضا في المجموع، توفي ثلاثة منهم.وقالت الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن إن المرض كان على الأرجح نتيجة للتدهور البيئي، الذي أجبر الحيوانات البرية على الاستقرار بجانب البشر، مما أثر على صحتهم.وأعلنت الحكومة التنزانية، الأربعاء، إيفاد فريق من الأطباء وخبراء الصحة للتحقيق في المرض الغامض، الذي أوضح سيشالوي إن أعراضه تشمل الحمى والصداع والتعب ونزيف الأنف.وقال سيشالوي إن نتائج الاختبارات كانت سلبية على المرضى فيما يتعلق بفيروس إيبولا وماربورغ وكوفيد، مضيفا أن أحد المرضى تعافى تماما فيما عزل البقية.وأضاف أن "الحكومة شكلت فريقا من المهنيين الذين ما زالوا يحققون في هذا المرض المجهول"، داعيا الناس في المنطقة إلى التزام الهدوء.أبلغت غانا الأسبوع الماضي عن حالتين مشتبه بهما من فيروس ماربورغ، والذي ينتمي إلى نفس عائلة الإيبولا، ويسبب أعراضا تشمل ارتفاع في درجة الحرارة ونزيف داخلي وخارجي.
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فيروس كورونا, العالم

وفاة 3 أشخاص بعد إصابتهم بمرض غامض في تنزانيا... يسبب نزيف الأنف وحمى

21:41 GMT 13.07.2022
© AFP 2022 / Nikolay Doychinov أحد أعضاء الطاقم الطبي يستريح بجانب مريض مصاب بفيروس "كوفيد-19" في وحدة العناية المركزة في مستشفى "لوزينيتس" في صوفيا، بلغاريا 9 نوفمبر 2021.
أحد أعضاء الطاقم الطبي يستريح بجانب مريض مصاب بفيروس كوفيد-19 في وحدة العناية المركزة في مستشفى لوزينيتس في صوفيا، بلغاريا 9 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / Nikolay Doychinov
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قال مسؤولو الصحة في تنزانيا، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا بمرض غير معروف يتميز بتسببه بنزيف في الأنف جنوبي البلاد، توفي ثلاثة منهم حتى الآن.
موسكو- سبوتنيك. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، حدث تفشي المرض في مدينة ليندي الساحلية، حيث أدخل المرضى الأوائل إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض عدة.
وذكر كبير المسؤولين الطبيين في البلاد، أيفيلو سيشالوي، أن ذلك كان في الفترة بين 5 إلى 7 يوليو/ تموز. حدد سيشالوي أنه حتى 12 يوليو، كان هناك 11 مريضا في المجموع، توفي ثلاثة منهم.
وقالت الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن إن المرض كان على الأرجح نتيجة للتدهور البيئي، الذي أجبر الحيوانات البرية على الاستقرار بجانب البشر، مما أثر على صحتهم.
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وأعلنت الحكومة التنزانية، الأربعاء، إيفاد فريق من الأطباء وخبراء الصحة للتحقيق في المرض الغامض، الذي أوضح سيشالوي إن أعراضه تشمل الحمى والصداع والتعب ونزيف الأنف.
وقال سيشالوي إن نتائج الاختبارات كانت سلبية على المرضى فيما يتعلق بفيروس إيبولا وماربورغ وكوفيد، مضيفا أن أحد المرضى تعافى تماما فيما عزل البقية.
وأضاف أن "الحكومة شكلت فريقا من المهنيين الذين ما زالوا يحققون في هذا المرض المجهول"، داعيا الناس في المنطقة إلى التزام الهدوء.
أبلغت غانا الأسبوع الماضي عن حالتين مشتبه بهما من فيروس ماربورغ، والذي ينتمي إلى نفس عائلة الإيبولا، ويسبب أعراضا تشمل ارتفاع في درجة الحرارة ونزيف داخلي وخارجي.
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