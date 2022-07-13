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https://arabic.sputniknews.com/20220713/وقفة-احتجاجية-في-غزة-على-زيارة-بايدن-إلى-فلسطين-1065028986.html
وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين
وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين
ترفض فصائل فلسطينية زيارة بايدن إلى فلسطين وتدعو إلى حملة شعبية رافضة للزيارة ويطالبون محتجون الرئيس الأمريكي بعدم محو آثار جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T14:23+0000
2022-07-13T14:38+0000
أخبار قطاع غزة
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نظم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وقفة وسط مدينة غزة، للمطالبة بالعدالة لروح الصحافية شيرين أبو عاقلة ومحاسبة الجناة على جريمة اغتيالها، تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، وطالب أمين سر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد أبو قمر خلال الوقفة أمام برج الجلاء الذي قصفه الطيران الإسرائيلي خلال حرب مايو/أيار 2021، بضرورة أن تتخذ المؤسسات الدولية الحقوقية والأممية موقفاً عملياً بشطب إسرائيل من المحافل الإعلامية والدولية نتيجة قتل الصحفية أبو عاقلة، وقال لوكالة "سبوتنيك" :"إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية والشراكة فيما ترتكبه إسرائيل بحق الإعلاميين، وأطالب الرئيس الأمريكي بعدم محو آثار جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة".وتستمر زيارة بايدن المقررة الجمعة إلى فلسطين ساعتين، وخلال زيارته، لن يزور بايدن مدينة رام الله، وقرر أن يلتقي الرئيس محمود عباس في مدينة بيت لحم، حيث سيزور كنيسة المهد هناك، وقبل وصوله بيت لحم، سيزور بايدن مستشفى المطلع، أحد المشافي الفلسطينية الموجودة في القدس الشرقية، حيث سيعلن عن تقديم دعم مادي لمشافي القدس.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/بايدن-يعتزم-التبرع-بمبلغ-100-مليون-دولار-للمستشفيات-في-فلسطين-1064958437.html
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أخبار قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

14:23 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 14:38 GMT 13.07.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن الى فلسطين
وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن الى فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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ترفض فصائل فلسطينية زيارة بايدن إلى فلسطين وتدعو إلى حملة شعبية رافضة للزيارة ويطالبون محتجون الرئيس الأمريكي بعدم محو آثار جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.
نظم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وقفة وسط مدينة غزة، للمطالبة بالعدالة لروح الصحافية شيرين أبو عاقلة ومحاسبة الجناة على جريمة اغتيالها، تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، وطالب أمين سر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد أبو قمر خلال الوقفة أمام برج الجلاء الذي قصفه الطيران الإسرائيلي خلال حرب مايو/أيار 2021، بضرورة أن تتخذ المؤسسات الدولية الحقوقية والأممية موقفاً عملياً بشطب إسرائيل من المحافل الإعلامية والدولية نتيجة قتل الصحفية أبو عاقلة، وقال لوكالة "سبوتنيك" :"إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية والشراكة فيما ترتكبه إسرائيل بحق الإعلاميين، وأطالب الرئيس الأمريكي بعدم محو آثار جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة".

وقوبلت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة برفض من العديد من الفصائل الفلسطينية الرئيسة، وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة "حماس" لوكالة "سبوتنيك": "إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة لن تخدم إلا المصالح الإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية، وتستهدف القوى الحية في "الأمة"، وأشار إلى أن كل الزيارات السابقة لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية للمنطقة كانت تضع مصالح إسرائيل كهدف أساسي، وتحاول تجميل سلوكها العدائي للشعب الفلسطيني".

© Sputnik . Ajwad Jradat

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Ajwad Jradat

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

© Sputnik . Ajwad Jradat

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Ajwad Jradat

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

© Sputnik . Ajwad Jradat

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Ajwad Jradat

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

© Sputnik . Ajwad Jradat

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Ajwad Jradat

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

© Sputnik . Ajwad Jradat

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Ajwad Jradat

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

1/5
© Sputnik . Ajwad Jradat

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

2/5
© Sputnik . Ajwad Jradat

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

3/5
© Sputnik . Ajwad Jradat

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

4/5
© Sputnik . Ajwad Jradat

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

5/5
© Sputnik . Ajwad Jradat

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

وتستمر زيارة بايدن المقررة الجمعة إلى فلسطين ساعتين، وخلال زيارته، لن يزور بايدن مدينة رام الله، وقرر أن يلتقي الرئيس محمود عباس في مدينة بيت لحم، حيث سيزور كنيسة المهد هناك، وقبل وصوله بيت لحم، سيزور بايدن مستشفى المطلع، أحد المشافي الفلسطينية الموجودة في القدس الشرقية، حيث سيعلن عن تقديم دعم مادي لمشافي القدس.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
بايدن يعتزم التبرع بمبلغ 100 مليون دولار للمستشفيات في فلسطين
11 يوليو, 13:49 GMT
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