وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

نظم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وقفة وسط مدينة غزة، للمطالبة بالعدالة لروح الصحافية شيرين أبو عاقلة ومحاسبة الجناة على جريمة اغتيالها، تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، وطالب أمين سر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد أبو قمر خلال الوقفة أمام برج الجلاء الذي قصفه الطيران الإسرائيلي خلال حرب مايو/أيار 2021، بضرورة أن تتخذ المؤسسات الدولية الحقوقية والأممية موقفاً عملياً بشطب إسرائيل من المحافل الإعلامية والدولية نتيجة قتل الصحفية أبو عاقلة، وقال لوكالة "سبوتنيك" :"إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية والشراكة فيما ترتكبه إسرائيل بحق الإعلاميين، وأطالب الرئيس الأمريكي بعدم محو آثار جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة".وتستمر زيارة بايدن المقررة الجمعة إلى فلسطين ساعتين، وخلال زيارته، لن يزور بايدن مدينة رام الله، وقرر أن يلتقي الرئيس محمود عباس في مدينة بيت لحم، حيث سيزور كنيسة المهد هناك، وقبل وصوله بيت لحم، سيزور بايدن مستشفى المطلع، أحد المشافي الفلسطينية الموجودة في القدس الشرقية، حيث سيعلن عن تقديم دعم مادي لمشافي القدس.
ترفض فصائل فلسطينية زيارة بايدن إلى فلسطين وتدعو إلى حملة شعبية رافضة للزيارة ويطالبون محتجون الرئيس الأمريكي بعدم محو آثار جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.
نظم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وقفة وسط مدينة غزة، للمطالبة بالعدالة لروح الصحافية شيرين أبو عاقلة ومحاسبة الجناة على جريمة اغتيالها، تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، وطالب أمين سر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد أبو قمر خلال الوقفة أمام برج الجلاء الذي قصفه الطيران الإسرائيلي خلال حرب مايو/أيار 2021، بضرورة أن تتخذ المؤسسات الدولية الحقوقية والأممية موقفاً عملياً بشطب إسرائيل من المحافل الإعلامية والدولية نتيجة قتل الصحفية أبو عاقلة، وقال لوكالة "سبوتنيك" :"إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية والشراكة فيما ترتكبه إسرائيل بحق الإعلاميين، وأطالب الرئيس الأمريكي بعدم محو آثار جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة".
وقوبلت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة برفض من العديد من الفصائل الفلسطينية الرئيسة، وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة "حماس" لوكالة "سبوتنيك": "إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة لن تخدم إلا المصالح الإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية، وتستهدف القوى الحية في "الأمة"، وأشار إلى أن كل الزيارات السابقة لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية للمنطقة كانت تضع مصالح إسرائيل كهدف أساسي، وتحاول تجميل سلوكها العدائي للشعب الفلسطيني".
وتستمر زيارة بايدن المقررة الجمعة إلى فلسطين ساعتين، وخلال زيارته، لن يزور بايدن مدينة رام الله، وقرر أن يلتقي الرئيس محمود عباس في مدينة بيت لحم، حيث سيزور كنيسة المهد هناك، وقبل وصوله بيت لحم، سيزور بايدن مستشفى المطلع، أحد المشافي الفلسطينية الموجودة في القدس الشرقية، حيث سيعلن عن تقديم دعم مادي لمشافي القدس.