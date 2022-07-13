https://arabic.sputniknews.com/20220713/وقفة-احتجاجية-في-غزة-على-زيارة-بايدن-إلى-فلسطين-1065028986.html

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

وقفة احتجاجية في غزة على زيارة بايدن إلى فلسطين

ترفض فصائل فلسطينية زيارة بايدن إلى فلسطين وتدعو إلى حملة شعبية رافضة للزيارة ويطالبون محتجون الرئيس الأمريكي بعدم محو آثار جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو... 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T14:23+0000

2022-07-13T14:23+0000

2022-07-13T14:38+0000

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نظم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وقفة وسط مدينة غزة، للمطالبة بالعدالة لروح الصحافية شيرين أبو عاقلة ومحاسبة الجناة على جريمة اغتيالها، تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، وطالب أمين سر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد أبو قمر خلال الوقفة أمام برج الجلاء الذي قصفه الطيران الإسرائيلي خلال حرب مايو/أيار 2021، بضرورة أن تتخذ المؤسسات الدولية الحقوقية والأممية موقفاً عملياً بشطب إسرائيل من المحافل الإعلامية والدولية نتيجة قتل الصحفية أبو عاقلة، وقال لوكالة "سبوتنيك" :"إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية والشراكة فيما ترتكبه إسرائيل بحق الإعلاميين، وأطالب الرئيس الأمريكي بعدم محو آثار جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة".وتستمر زيارة بايدن المقررة الجمعة إلى فلسطين ساعتين، وخلال زيارته، لن يزور بايدن مدينة رام الله، وقرر أن يلتقي الرئيس محمود عباس في مدينة بيت لحم، حيث سيزور كنيسة المهد هناك، وقبل وصوله بيت لحم، سيزور بايدن مستشفى المطلع، أحد المشافي الفلسطينية الموجودة في القدس الشرقية، حيث سيعلن عن تقديم دعم مادي لمشافي القدس.

https://arabic.sputniknews.com/20220711/بايدن-يعتزم-التبرع-بمبلغ-100-مليون-دولار-للمستشفيات-في-فلسطين-1064958437.html

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أخبار قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم