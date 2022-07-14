https://arabic.sputniknews.com/20220714/أربع-شقيقات-سوريات-يحققن-النجاح-في-يوم-واحد-1065069972.html

أربع شقيقات سوريات يحققن النجاح في يوم واحد

أربع شقيقات سوريات يحققن النجاح في يوم واحد

شهدت نتائج امتحانات الثانوية العامة في سوريا حالة فريدة من نوعها هذا العام لم يسبق لها مثيل، فقد تقدمت 4 شقيقات توائم إلى الامتحانات، وحققن النجاح معاً في فروع... 14.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-14T20:15+0000

2022-07-14T20:15+0000

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تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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التوائم الأربع: تمنينا أن ننجح جميعنا وقد تحقق لنا ذلكقد عبرت الشقيقات الأربع في حديث خاص لـ "سبوتنيك" عبر تطبيق "واتساب" عن سعادتهن بتحقيق هذا النجاح، وعبرن عن تقديرهن لمساعدة الأهل ودعمهم لهن خلال الدراسة والتحضير للامتحانات.قالت الطالبة عدوية عمار في هذا السياق لـ"سبوتنيك": "نجحت في امتحانات الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، وحصلت على مجموع 230 درجة من أصل 240 درجة، وسأتقدم إلى الامتحان التكميلي لمادتين لتحسين المجموع، وكانت فرحتي كبيرة في مشاركة أخواتي هذا النجاح، وتفوق فرحتي بنجاحي لوحدي، ونشكر الله على اكتمال الفرحة معاً".وحول أجواء التحضير المشترك للامتحانات مع بقية الأخوات قالت عدوية: "هيأ لنا أبي وأمي كل أشكال الدعم والراحة، ورغم الصعوبات المادية قدما لنا كل ما نحتاجه، كان الجو يسوده الحماس، وكان البيت عبارة عن مدرسة، وجميعنا كنا ندرس كل على حدة، ونشجع بعضنا البعض، نحن نتعامل مع بعضنا البعض كصديقات وكنا نشعر بالقلق على نتائج بعضنا البعض وتمنينا أن ننجح جميعنا وقد تحقق لنا ذلك".بدورها قالت الشقيقة الثالثة هيا عمار لـ سبوتنيك: "نجحت في امتحانات الشهادة الثانوية العامة للتعليم الفني النسوي وحصلت على مجموع 3160 درجة من أصل 4300 درجة، وأنا سعيدة بهذا المجموع وبهذا النجاح الذي أهديه إلى أهلي".الأهل: رغم الظروف الصعبة تحقق النجاحتحدث والد الطالبات الأربع، عمار عمار، الذي يعمل موظفا طبوغرافيا في مجلس مدينة طرطوس لـ"سبوتنيك" عن شعوره بنجاح بناته التوائم في يوم واحد فقال: "لقد كان شعوراً رائعاً بتحقيق هذه النتيجة بعد تعب مضاعف ومشوار طويل، وحاولت كرب أسرة أن أقدم كل التسهيلات والدعم المادي لبناتي ورفع معنوياتهن إلى أعلى درجة، والحمد لله وصلنا لهذه الدرجات بهذا النجاح رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة".من جانبها تحدثت والدة الشقيقات الأربع لنا صبرة، وهي موظفة في فرع الشركة السورية للاتصالات في طرطوس، لـ"سبوتنيك"، وقالت: "شعوري لا يوصف بنجاح بناتي، ومن الصعب وصف شعور الأم، فهو شعور بالفخر والحب والسعادة، لقد تعبنا نحن كأهل وكذلك الطلاب والحمد لله حصدن نتيجة تعبهن، فالأهل لهم الدور الأكبر والأساسي في تحقيق النجاح من خلال الدعم المعنوي قبل المادي، وكذلك مساندة الأبناء ومتابعتهم في كل خطواتهم الدراسية، ففترة التحضير كانت متعبة ومضنية لنا جميعاً لكن والحمد لله لم يضع التعب، ونأمل أن تكتمل الفرحة بنجاح ابنتنا الخامسة في شهادة التعليم الأساسي وبالتوفيق لجميع الطلاب".يشار إلى أن وزارة التربية في سوريا أصدرت في 7 تموز/ يوليو الجاري نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها (الأدبي والعلمي) والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها (النسوية والصناعية والتجارية) لعام 2022.وبلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 55.24 % بينما بلغت نسبة نجاح الفرع الأدبي 53.98 %، بينما بلغت نسبة النجاح في الثانوية الشرعية 65.19 %، والثانوية المهنية النسوية 70.37%، كما بلغت نسبة نجاح الثانوية الصناعية 60.55%، والثانوية التجارية 52.99 %.ويأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشهدها البلاد نتيجة الحصار الاقتصادي والنقص الحاد في الطاقة الكهربائية نتيجة أزمة الوقود التي تعاني منها سوريا منذ سنوات، والذي انعكس على كافة مجالات الحياة الاقتصادية عموماً والتعليمية على وجه الخصوص.

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