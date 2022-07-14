https://arabic.sputniknews.com/20220714/إعلام-أمريكي-بايدن-يمهد-للتهرب-من-مصافحة-ولي-العهد-السعودي-1065041573.html
"بوليتيكو": بايدن يمهد للتهرب من مصافحة ولي العهد السعودي
"بوليتيكو": بايدن يمهد للتهرب من مصافحة ولي العهد السعودي
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن الرئيس جو بايدن، يسعى لتفادي التقاط صورة تجمعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهما يتصافحان. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T06:12+0000
2022-07-14T06:12+0000
2022-07-14T06:14+0000
جو بايدن
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التقرير الذي نشره موقع "بوليتيكو" يتحدث عن مصافحة بايدن للمسؤولين الإسرائيلين في مطار بن غوريون بقبضة اليد، على الرغم من مد المسؤولين لأيديهم للمصافحة إلى أن بايدن تبادل المصافحة بقبضة اليد.وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ظهر خلف بايدن وهو يعانق بعض المسؤولين الإسرائيليين.وأضاف التقرير أنه قبل ساعات من وصول بايدن إلى إسرائيل أكد المسؤولون الأمريكيون صحة التقارير التي تفيد بأن بايدن سيسعى للحد من المصافحة خلال الأيام الأربعة المقبلة بعد نصائح من طبيبه بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد.من جهته، جيك سوليفان المتحدث باسم البيت الأبيض قال للصحفيين على متن الطائرة المتجهة إلى إسرائيل أن الوضع في مرحلة الوباء يحتم تقليل التواصل وهذا ما سوف نتخذه خلال الزيارة.وبحسب التقرير، كافحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للإجابة على أسئلة الصحافة حول سبب قيام بايدن بتلك المصافحة في إسرائيل.لتجيب قائلة: "نحن دائما، في هذه الرحلات، نتخذ الاحتياطات"، هذا وظهر بايدن منذ أيام خلال لقائه زعماء الناتو وهو يصافحهم بشكل طبيعي وعادي.يذكر أن الإعلام الأمريكي وصف في وقت سابق زيارة بايدن للسعودية بأنها إنجاز وإقرار أمريكي بنجاح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في فرض معطيات اقتصادية وجيوسياسية أدت إلى تراجع في الموقف الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/بايدن-ذاهب-إلى-السعودية-لمواجهة-روسيا-ومنافسة-الصين-1064917557.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية
"بوليتيكو": بايدن يمهد للتهرب من مصافحة ولي العهد السعودي
06:12 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 06:14 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن الرئيس جو بايدن، يسعى لتفادي التقاط صورة تجمعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهما يتصافحان.
التقرير الذي نشره موقع
"بوليتيكو" يتحدث عن مصافحة بايدن للمسؤولين الإسرائيلين في مطار بن غوريون بقبضة اليد، على الرغم من مد المسؤولين لأيديهم للمصافحة إلى أن بايدن تبادل المصافحة بقبضة اليد.
وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ظهر خلف بايدن وهو يعانق بعض المسؤولين الإسرائيليين.
وأضاف التقرير أنه قبل ساعات من وصول بايدن إلى إسرائيل أكد المسؤولون الأمريكيون صحة التقارير التي تفيد بأن بايدن سيسعى للحد من المصافحة خلال الأيام الأربعة المقبلة بعد نصائح من طبيبه بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد.
من جهته، جيك سوليفان المتحدث باسم البيت الأبيض قال للصحفيين على متن الطائرة المتجهة إلى إسرائيل أن الوضع في مرحلة الوباء يحتم تقليل التواصل وهذا ما سوف نتخذه خلال الزيارة.
من جهته، أشار الموقع إلى أن ما تم الحديث عنه حول مصافحة جو بايدن بتلك الطريقة ليس سوى حجة من أجل عدم مصافحة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما يلتقيه، وهو يمهد لذلك من خلال زيارته لإسرائيل، واصفا أن ذلك سيخفف من هجوم الإعلام الأمريكي على هذه اللقطة التي ستجمع الطرفين وهما يتصافحان.
وبحسب التقرير، كافحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للإجابة على أسئلة الصحافة حول سبب قيام بايدن بتلك المصافحة في إسرائيل.
لتجيب قائلة: "نحن دائما، في هذه الرحلات، نتخذ الاحتياطات"، هذا وظهر بايدن منذ أيام خلال لقائه زعماء الناتو وهو يصافحهم بشكل طبيعي وعادي.
يذكر أن الإعلام الأمريكي وصف في وقت سابق زيارة بايدن
للسعودية بأنها إنجاز وإقرار أمريكي بنجاح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
، في فرض معطيات اقتصادية وجيوسياسية أدت إلى تراجع في الموقف الأمريكي.