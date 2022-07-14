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https://arabic.sputniknews.com/20220714/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يحضر-الحزمة-السابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1065055054.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يحضر الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا
إعلام: الاتحاد الأوروبي يحضر الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا
كشفت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الموافقة على الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا خلال هذا الأسبوع. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T12:09+0000
2022-07-14T12:09+0000
العالم
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وذكر موقع "Euractiv" نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا والموافقة عليها بالإجماع خلال الأسبوع الجاري.وأشار الموقع إلى أن استعدادات الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي لمجموعة جديدة من العقوبات ستستأنف يومي الخميس والجمعة.وقال دبلوماسيون أوروبيون لفلموقع، إنه من المرجح أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الإجراءات بحلول منتصف الأسبوع المقبل.وبحسب الموقع، من المتوقع أن تشمل العقوبات الجديدة حظرا على استيراد الذهب الروسي وستوسع الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج المحظور تصديرها إلى روسيا، وكذلك الأفراد والشركات الذين يُزعم أنهم مرتبطون بالسلطات الروسية.وأعلن الاتحاد الأوروبي اعتماده رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا.وجاء في البيان: "تفترض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التخلص التدريجي من النفط الروسي المنقول عن طريق البحر والاستثناء المؤقت للنفط عن طريق خطوط الأنابيب".وأضاف البيان: "عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تفرض فصل سويفت عن "سبيربنك" والبنك الزراعي الروسي وبنك موسكو للائتمان".وتابع: "العقوبات الأوروبية تقر رفض دول الاتحاد استيراد النفط الروسي في غضون 6 أشهر ورفض استيراد المنتجات النفطية في غضون 8 أشهر".
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العالم

إعلام: الاتحاد الأوروبي يحضر الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا

12:09 GMT 14.07.2022
© AFP 2022 / FREDERICK FLORINأعلام دول الاتحاد الأوروبي، 2019
أعلام دول الاتحاد الأوروبي، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / FREDERICK FLORIN
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كشفت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الموافقة على الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا خلال هذا الأسبوع.
وذكر موقع "Euractiv" نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا والموافقة عليها بالإجماع خلال الأسبوع الجاري.
وأشار الموقع إلى أن استعدادات الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي لمجموعة جديدة من العقوبات ستستأنف يومي الخميس والجمعة.
وقال دبلوماسيون أوروبيون لفلموقع، إنه من المرجح أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الإجراءات بحلول منتصف الأسبوع المقبل.
وبحسب الموقع، من المتوقع أن تشمل العقوبات الجديدة حظرا على استيراد الذهب الروسي وستوسع الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج المحظور تصديرها إلى روسيا، وكذلك الأفراد والشركات الذين يُزعم أنهم مرتبطون بالسلطات الروسية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي اعتماده رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا.
وجاء في البيان: "تفترض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التخلص التدريجي من النفط الروسي المنقول عن طريق البحر والاستثناء المؤقت للنفط عن طريق خطوط الأنابيب".
وأضاف البيان: "عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تفرض فصل سويفت عن "سبيربنك" والبنك الزراعي الروسي وبنك موسكو للائتمان".
وتابع: "العقوبات الأوروبية تقر رفض دول الاتحاد استيراد النفط الروسي في غضون 6 أشهر ورفض استيراد المنتجات النفطية في غضون 8 أشهر".
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