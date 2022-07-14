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إعلام: جميع الدول الأوروبية تستعد لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل
إعلام: جميع الدول الأوروبية تستعد لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل
قالت وسائل إعلام أوروبية، الأربعاء، إنه من المرجح أن تواجه المدن الفرنسية الكبرى انقطاع التيار الكهربائي خلال هذا العام والعام المقبل. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T03:58+0000
2022-07-14T03:58+0000
قطاع الطاقة
روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة "يوروأكت" الإخبارية، نقلا عن مصدر في إدارة مخاطر الشركات، أن جميع الدول الأوروبية تقريبا تستعد لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل ويأمل قادتها أن يكون الشتاء القادم معتدلا.وقال مشغل شبكة نقل الكهرباء الفرنسي "RTE" للوكالة إنه من المستحيل حاليا التنبؤ بدقة بانقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء بسبب عدم اليقين الشديد.وفي وقت لاحق، رفض كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة الطاقة الفرنسية "EDF"، مارك بينيون، التقارير حول انقطاع التيار الكهربائي المحتمل.وقال في جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "لا أعتقد أننا سنواجه كارثة".واعترف بينيون بأن الوضع صعب لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه لن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.ودعا الرئيس والمدير العام لشركة EDF باتريك بويان الشعب الفرنسي إلى تقليل استهلاك الكهرباء عن طريق الحفاظ على درجة حرارة الغرفة عند مستوى 17 درجة مئوية (أكثر من 62 درجة فهرنهايت) ومكيفات الهواء عند مستوى 26 درجة مئوية على الرغم من الحرارة.يشار إلى أن أوروبا تواجه حاليا أزمة طاقة وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو والتي قد تؤدي إلى تعليق إمدادات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/تحذير-من-أكبر-صدمة-للطاقة-في-تاريخ-أوروبا-1064997333.html
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قطاع الطاقة, روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

إعلام: جميع الدول الأوروبية تستعد لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل

03:58 GMT 14.07.2022
© 2ooly.comانقطاع التيار الكهربي بالغردقة
انقطاع التيار الكهربي بالغردقة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© 2ooly.com
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قالت وسائل إعلام أوروبية، الأربعاء، إنه من المرجح أن تواجه المدن الفرنسية الكبرى انقطاع التيار الكهربائي خلال هذا العام والعام المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة "يوروأكت" الإخبارية، نقلا عن مصدر في إدارة مخاطر الشركات، أن جميع الدول الأوروبية تقريبا تستعد لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل ويأمل قادتها أن يكون الشتاء القادم معتدلا.
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وقال مشغل شبكة نقل الكهرباء الفرنسي "RTE" للوكالة إنه من المستحيل حاليا التنبؤ بدقة بانقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء بسبب عدم اليقين الشديد.
وفي وقت لاحق، رفض كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة الطاقة الفرنسية "EDF"، مارك بينيون، التقارير حول انقطاع التيار الكهربائي المحتمل.
وقال في جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "لا أعتقد أننا سنواجه كارثة".
واعترف بينيون بأن الوضع صعب لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه لن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.
ودعا الرئيس والمدير العام لشركة EDF باتريك بويان الشعب الفرنسي إلى تقليل استهلاك الكهرباء عن طريق الحفاظ على درجة حرارة الغرفة عند مستوى 17 درجة مئوية (أكثر من 62 درجة فهرنهايت) ومكيفات الهواء عند مستوى 26 درجة مئوية على الرغم من الحرارة.
يشار إلى أن أوروبا تواجه حاليا أزمة طاقة وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو والتي قد تؤدي إلى تعليق إمدادات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
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