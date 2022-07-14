https://arabic.sputniknews.com/20220714/إعلام-عرض-سعودي-لرونالدو-بقيمة-250-مليون-يورو-1065043697.html
إعلام: عرض سعودي لرونالدو بقيمة 250 مليون يورو
إعلام: عرض سعودي لرونالدو بقيمة 250 مليون يورو
أشار تقرير إعلامي إلى تقدم ناد سعودي بعرض لنجم المنتخب البرتغالي ونادي مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، للانضمام إليه. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T07:18+0000
2022-07-14T07:18+0000
2022-07-14T07:18+0000
رياضة
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وبحسب تقرير لموقع "سي إن إن برتغال"، فإن الناد السعودي الذي لم يتم الكشف عنه قدم عرضا للنجم البرتغالي.هذا وطلب رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد، خاصة مع غياب الفريق عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.ولم يتوجه رونالدو مع فريقه الإنجليزي إلى جنوب شرق آسيا، حيث يجري مانشستر يونايتد فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاج.هذا ويتوقع رونالدو نفسه أن يلعب موسما آخر على الأقل في النخبة الأوروبية، لذلك في الوقت الحالي لا يريد قبول العرض. يشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما واثق من أنه سيحصل على عرض آخر من أحد الأندية في أوروبا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
إعلام: عرض سعودي لرونالدو بقيمة 250 مليون يورو
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أشار تقرير إعلامي إلى تقدم ناد سعودي بعرض لنجم المنتخب البرتغالي ونادي مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، للانضمام إليه.
وبحسب تقرير لموقع
"سي إن إن برتغال"، فإن الناد السعودي الذي لم يتم الكشف عنه قدم عرضا للنجم البرتغالي.
وتضمن العرض عقدا مدته سنتين سيحصل من خلاله النجم البرتغالي على 250 مليون يورو، كما سيحصل الوسطاء على 20 مليون يورو، مقابل 30 مليون يورو لناديه الإنجليزي.
هذا وطلب رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد، خاصة مع غياب الفريق عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.
ولم يتوجه رونالدو
مع فريقه الإنجليزي إلى جنوب شرق آسيا، حيث يجري مانشستر يونايتد فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاج.
هذا ويتوقع رونالدو نفسه أن يلعب موسما آخر على الأقل في النخبة الأوروبية، لذلك في الوقت الحالي لا يريد قبول العرض. يشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما واثق من أنه سيحصل على عرض آخر من أحد الأندية في أوروبا.