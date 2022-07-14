https://arabic.sputniknews.com/20220714/إعلام-واشنطن-ستطلب-من-إسرائيل-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-1065042281.html
إعلام: واشنطن ستطلب من إسرائيل إمداد أوكرانيا بالأسلحة
إعلام: واشنطن ستطلب من إسرائيل إمداد أوكرانيا بالأسلحة
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وذلك... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T06:37+0000
2022-07-14T06:37+0000
2022-07-14T06:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر خاصة أن الطلب الأمريكي المباشر سيكون من الرئيس نفسه جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل.وأشارت المصادر للموقع أن الطلب الأمريكي سيكون الأول من نوعه خصوصا أن إسرائيل لم تقدم مساعدات عسكرية مؤثرة لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام إسرائيلية أن تل أبيب رفضت طلبًا أمريكيًا للسماح لبرلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ ألمانية مضادة للدبابات باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية.كما حاولت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بـ "القبة الحديدية" الإسرائيلية من خلال ما لديها من وحدات، لكن تل أبيب استطاعت اعتراض الطرح الأمريكي.يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدأ زيارة إلى الشرق الأوسط، حيث هبطت طائرته إلى مطار بن غوريون يوم الثلاثاء الماضي.وتستمر جولة بايدن الشرق أوسطية من 13-16 يوليو/تموز، سيزور خلالها إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: واشنطن ستطلب من إسرائيل إمداد أوكرانيا بالأسلحة
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وذلك خلال الاجتماع الثنائي في القدس.
وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي
نقلا عن مصادر خاصة أن الطلب الأمريكي المباشر سيكون من الرئيس نفسه جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل.
وأشارت المصادر للموقع أن الطلب الأمريكي سيكون الأول من نوعه خصوصا أن إسرائيل لم تقدم مساعدات عسكرية مؤثرة لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام إسرائيلية أن تل أبيب رفضت طلبًا أمريكيًا للسماح لبرلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ ألمانية مضادة للدبابات باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية.
كما حاولت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بـ "القبة الحديدية" الإسرائيلية من خلال ما لديها من وحدات، لكن تل أبيب استطاعت اعتراض الطرح الأمريكي.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدأ زيارة إلى الشرق الأوسط
، حيث هبطت طائرته إلى مطار بن غوريون يوم الثلاثاء الماضي.
وتستمر جولة بايدن الشرق أوسطية من 13-16 يوليو/تموز، سيزور خلالها إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.