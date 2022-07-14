https://arabic.sputniknews.com/20220714/ارتفاع-مؤشر-الدولار-مقابل-تراجع-أسعار-النفط-العالمية-1065060963.html
ارتفاع مؤشر الدولار مقابل تراجع أسعار النفط العالمية
ارتفاع مؤشر الدولار مقابل تراجع أسعار النفط العالمية
يواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات لستة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ارتفاعه اليوم الخميس، حيث وصل إلى 109... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T14:17+0000
2022-07-14T14:17+0000
2022-07-14T14:17+0000
العالم
سعر الدولار اليوم
أسعار النفط اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وحتى الساعة 13:36 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1% مسجلا 109 نقاط.وانخفض سعر صرف اليورو إلى 0.9961 دولار عن الإغلاق السابق البالغ 1.006 دولار، بينما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 139.21 ين من 137.42 ين.من جهة ثانية، تراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 4-5% اليوم الخميس، وانخفض سعر خام برنت دون 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 21 فبراير/ شباط.واعتبارا من الساعة 11:46 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر سبتمبر/ أيلول لخام برنت بنسبة 4.77% إلى 94.82 دولارا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لشهر أغسطس/ آب لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.57% عند 90.94 دولارا.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/بكين-تحديد-سقف-أسعار-النفط-الروسي-قضية-معقدة-للغاية-1065047819.html
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العالم, سعر الدولار اليوم, أسعار النفط اليوم
ارتفاع مؤشر الدولار مقابل تراجع أسعار النفط العالمية
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يواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات لستة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ارتفاعه اليوم الخميس، حيث وصل إلى 109 نقاط لأول مرة منذ سبتمبر/ أيلول 2002.
موسكو - سبوتنيك. وحتى الساعة 13:36 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1% مسجلا 109 نقاط.
وانخفض سعر صرف اليورو إلى 0.9961 دولار عن الإغلاق السابق البالغ 1.006 دولار، بينما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 139.21 ين من 137.42 ين.
من جهة ثانية، تراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 4-5% اليوم الخميس، وانخفض سعر خام برنت دون 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 21 فبراير/ شباط.
واعتبارا من الساعة 11:46 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر سبتمبر/ أيلول لخام برنت بنسبة 4.77% إلى 94.82 دولارا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لشهر أغسطس/ آب لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.57% عند 90.94 دولارا.