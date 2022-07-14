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https://arabic.sputniknews.com/20220714/استفتاء-انضمام-زابوروجيه-إلى-روسيا-في-بداية-الخريف-1065054847.html
استفتاء انضمام زابوروجيه إلى روسيا في بداية الخريف
استفتاء انضمام زابوروجيه إلى روسيا في بداية الخريف
أعلن مسؤول السلطة المحلية عن موعد لإجراء الاستفتاء على انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T12:04+0000
2022-07-14T12:04+0000
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أخبار أوكرانيا
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وقال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، في الحديث لـ"سبوتنيك" إن مقاطعة زابوروجيه ستشهد استفتاء الانضمام إلى روسيا في بداية الخريف المقبل في النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول، على الأرجح. وأضاف أنه سيتم إعلان موعد نهائي في وقت لاحق.وأكد أن سكان المقاطعة يطالبون بإجراء الاستفتاء في أسرع وقت.وتحررت مقاطعة زابوروجيه (تقع في جنوب أوكرانيا) جزئيًا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.وكان للقوات الروسية أيضا إسهام في تحرير مقاطعة خيرسون. وأبدى سكان مقاطعة خيرسون أيضا الرغبة في استعادة الوحدة مع روسيا.
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أخبار أوكرانيا

استفتاء انضمام زابوروجيه إلى روسيا في بداية الخريف

12:04 GMT 14.07.2022
© Sputnik . Алексей Майшев / الذهاب إلى بنك الصورجندي روسي في أحد شوارع مدينة ميليتوبول بممقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا
جندي روسي في أحد شوارع مدينة ميليتوبول بممقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Алексей Майшев
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أعلن مسؤول السلطة المحلية عن موعد لإجراء الاستفتاء على انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا.
وقال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، في الحديث لـ"سبوتنيك" إن مقاطعة زابوروجيه ستشهد استفتاء الانضمام إلى روسيا في بداية الخريف المقبل في النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول، على الأرجح. وأضاف أنه سيتم إعلان موعد نهائي في وقت لاحق.
وأكد أن سكان المقاطعة يطالبون بإجراء الاستفتاء في أسرع وقت.
وتحررت مقاطعة زابوروجيه (تقع في جنوب أوكرانيا) جزئيًا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.
وكان للقوات الروسية أيضا إسهام في تحرير مقاطعة خيرسون. وأبدى سكان مقاطعة خيرسون أيضا الرغبة في استعادة الوحدة مع روسيا.
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