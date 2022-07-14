https://arabic.sputniknews.com/20220714/الأحد-السيسي-يزور-ألمانيا-لإجراء-مباحثات-مع-شولتس-1065067411.html
الأحد... السيسي يزور ألمانيا لإجراء مباحثات مع شولتس
الأحد... السيسي يزور ألمانيا لإجراء مباحثات مع شولتس
يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد المقبل، زيارة إلى برلين، لإجراء مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ورئيس الوزراء أولاف شولتس. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T18:03+0000
2022-07-14T18:03+0000
2022-07-14T18:03+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار ألمانيا
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ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن بيان للسفارة الألمانية في القاهرة، اليوم الخميس، أن الزيارة التي تضم وفدا كبيرا تستمر يومين.وقال سفير ألمانيا في القاهرة فرانك هارتمان "نحن سعداء جدا بالزيارة المرتقبة التي سوف يقوم بها الرئيس السيسي إلى برلين".واعتبر أن الزيارة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين والاهتمام المشترك بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.وأشار البيان إلى أن ألمانيا تنظم منذ عام 2009 مؤتمرا سنويا يسمى "حوار بطرسبرج للمناخ"، موضحا أن المؤتمر يشهد مباحثات تمهيدية ومقاربات وتوافقات بشأن قمة المناخ التي سوف تعقبه.وبين أنه من المقرر أن تدير ألمانيا الحوار هذا العام، بمشاركة مصر التي تستضيف قمة المناخ (COP27)، التي من المقرر أن تعقد نهاية العام الجاري في مدينة شرم الشيخ.وذكر البيان أن زيارة السيسي لألمانيا تتزامن مع الاحتفال بمرور سبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/السيسي-ولابيد-يتفقان-على-فتح-إسرائيل-تحقيق-شفاف-بشأن-ما-تردد-حول-الجنود-المصريين-المدفونين-في-القدس-1064935333.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار ألمانيا
الأحد... السيسي يزور ألمانيا لإجراء مباحثات مع شولتس
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يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد المقبل، زيارة إلى برلين، لإجراء مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ورئيس الوزراء أولاف شولتس.
ونقل موقع "بوابة الأهرام"
عن بيان للسفارة الألمانية في القاهرة، اليوم الخميس، أن الزيارة التي تضم وفدا كبيرا تستمر يومين.
وقال سفير ألمانيا في القاهرة فرانك هارتمان "نحن سعداء جدا بالزيارة المرتقبة التي سوف يقوم بها الرئيس السيسي إلى برلين".
واعتبر أن الزيارة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين والاهتمام المشترك بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح البيان أن الزيارة ستشهد مناقشة قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
وأشار البيان إلى أن ألمانيا تنظم منذ عام 2009 مؤتمرا سنويا يسمى "حوار بطرسبرج للمناخ"، موضحا أن المؤتمر يشهد مباحثات تمهيدية ومقاربات وتوافقات بشأن قمة المناخ التي سوف تعقبه.
وبين أنه من المقرر أن تدير ألمانيا الحوار هذا العام، بمشاركة مصر التي تستضيف قمة المناخ (COP27)، التي من المقرر أن تعقد نهاية العام الجاري في مدينة شرم الشيخ.
وذكر البيان أن زيارة السيسي لألمانيا تتزامن مع الاحتفال بمرور سبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا.