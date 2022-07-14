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https://arabic.sputniknews.com/20220714/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-5-أشخاص-في-مناطق-مختلفة-من-البلاد-لتورطهم-بدعم-إرهابيين-داخل-سوريا-1065045754.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من البلاد لتورطهم بدعم إرهابيين داخل سوريا
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من البلاد لتورطهم بدعم إرهابيين داخل سوريا
أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الخميس، عن اعتقال أشخاص متورطين بدعم تنظيم "تحرير الشام'' الإرهابي في عدة مناطق روسية. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T07:47+0000
2022-07-14T07:47+0000
روسيا
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وأصدر مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي بيانا جاء فيه: " تم اعتقال خمسة من مواطني روسيا المتواطئين مع منظمة "هيئة تحرير الشام " الإرهابية المحظورة في البلاد وهم من جمهورية قبردينو - بلقاريان وجمهورية أستراخان وفولغوغراد وسامارا وموسكو".وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي، قام المعتقلون بجمع وتحويل الأموال تحت ستار العمل الخيري لتلبية احتياجات المسلحين في منطقة إدلب التي يسيطر عليها الإرهابيون في سوريا.ويعترف بـ"حزب تحرير الشام الإسلامي" كمنظمة إرهابية في عدد من البلدان حول العالم، وتم حظر أنشطته في روسيا بموجب قرار المحكمة العليا الروسية لعام 2003.
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الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من البلاد لتورطهم بدعم إرهابيين داخل سوريا

07:47 GMT 14.07.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الخميس، عن اعتقال أشخاص متورطين بدعم تنظيم "تحرير الشام'' الإرهابي في عدة مناطق روسية.
وأصدر مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي بيانا جاء فيه: " تم اعتقال خمسة من مواطني روسيا المتواطئين مع منظمة "هيئة تحرير الشام " الإرهابية المحظورة في البلاد وهم من جمهورية قبردينو - بلقاريان وجمهورية أستراخان وفولغوغراد وسامارا وموسكو".
وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي، قام المعتقلون بجمع وتحويل الأموال تحت ستار العمل الخيري لتلبية احتياجات المسلحين في منطقة إدلب التي يسيطر عليها الإرهابيون في سوريا.
ويعترف بـ"حزب تحرير الشام الإسلامي" كمنظمة إرهابية في عدد من البلدان حول العالم، وتم حظر أنشطته في روسيا بموجب قرار المحكمة العليا الروسية لعام 2003.
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