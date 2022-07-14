https://arabic.sputniknews.com/20220714/الجيش-ورجال-الإطفاء-يكافحون-حرائق-غابات-شمالي-المغرب-1065071285.html
الجيش ورجال الإطفاء يكافحون حرائق غابات شمالي المغرب
الجيش ورجال الإطفاء يكافحون حرائق غابات شمالي المغرب
أعلنت السلطات المغربية أن رجال الإطفاء والجيش يحاولون السيطرة على 4 حرائق عنيفة في مناطق حرجية في شمال البلاد. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T21:44+0000
2022-07-14T21:44+0000
2022-07-14T21:46+0000
أخبار المغرب اليوم
حرائق غابات
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جاء ذلك في تصريحات لمدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية فؤاد العسالي، اليوم الخميس بحسب وكالة "فرانس برس".وقال المسؤول المغربي إن حرائق الغابات التي تفاقمها رياح عنيفة، اندلعت في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة.وتم إخلاء عدد من القرى من السكان في الوقت الذي كانت تعمل فيه أربع قاذفات مائية من طراز "كنداير" تابعة للجيش بعد ظهر الخميس فوق المناطق التي اندلعت بها الحرائق قرب منطقة القصر الكبير.وبسبب درجات الحرارة الخانقة، غادر قرويون منازلهم على عجل هربا من الحرائق التي تتمدد، وتمكن بعضهم من أخذ الماشية والخيول معهموذكرت مصادر صحفية أن النيران قضت على قرية صغيرة في منطقة القصر الكبير.ومنذ أمس الأربعاء، قضت الحرائق على آلاف الهكتارات من الغابات في إقليمَي العرائش ووزان، وفقا لتقدير أولي.ويواجه المغرب منذ أيام موجة حارة مع اقتراب درجات الحرارة من 45 درجة مئوية، في إطار من الجفاف الاستثنائي وشحّ المياه.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/حرائق-الغابات-تتلف-270-هكتارا-في-الجزائر-خلال-شهر-يونيو-الجاري-1063990028.html
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أخبار المغرب اليوم, حرائق غابات
الجيش ورجال الإطفاء يكافحون حرائق غابات شمالي المغرب
21:44 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 21:46 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات المغربية أن رجال الإطفاء والجيش يحاولون السيطرة على 4 حرائق عنيفة في مناطق حرجية في شمال البلاد.
جاء ذلك في تصريحات لمدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية فؤاد العسالي، اليوم الخميس بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال المسؤول المغربي إن حرائق الغابات التي تفاقمها رياح عنيفة
، اندلعت في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة.
وتم إخلاء عدد من القرى من السكان في الوقت الذي كانت تعمل فيه أربع قاذفات مائية من طراز "كنداير" تابعة للجيش بعد ظهر الخميس فوق المناطق التي اندلعت بها الحرائق قرب منطقة القصر الكبير.
وبسبب درجات الحرارة الخانقة، غادر قرويون منازلهم على عجل هربا من الحرائق التي تتمدد، وتمكن بعضهم من أخذ الماشية والخيول معهم
وذكرت مصادر صحفية أن النيران قضت على قرية صغيرة في منطقة القصر الكبير.
ومنذ أمس الأربعاء، قضت الحرائق على آلاف الهكتارات من الغابات في إقليمَي العرائش ووزان، وفقا لتقدير أولي.
ويواجه المغرب منذ أيام موجة حارة مع اقتراب درجات الحرارة من 45 درجة مئوية، في إطار من الجفاف الاستثنائي وشحّ المياه.