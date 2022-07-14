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https://arabic.sputniknews.com/20220714/الخارجية-الروسية-روسيا-تعتزم-عقد-قمة-مع-تركيا-وإيران-حول-سوريا-1065060112.html
الخارجية الروسية: روسيا تعتزم عقد قمة مع تركيا وإيران حول سوريا
الخارجية الروسية: روسيا تعتزم عقد قمة مع تركيا وإيران حول سوريا
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن بلاده تستعد بشكل بناء لعقد قمة مع تركيا وإيران حول سوريا في طهران. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T13:58+0000
2022-07-14T13:58+0000
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موسكو - سبوتنيك. هذا ونقلت وكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن الكرملين أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتوجه إلى طهران في 19 تموز/ يوليو، حيث سيشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان".وقال بوغدانوف للصحفيين: "الحدث مهم للغاية، والحالة المزاجية بناءة للغاية من جانبنا".هذا وتوجد قوات تركية في المنطقة الحدودية السورية، تقوم بتنفيذ عمليات ضد التشكيلات الكردية، ووصفت دمشق مرارا ذلك الأمر بغير قانوني وطالبت أنقرة بسحب قواتها.
https://arabic.sputniknews.com/20200220/مصدر-إيراني-لا-موعد-نهائي-للقمة-الثلاثية-حول-سوريا-وهناك-مشاورات-مع-تركيا-وروسيا-1044614579.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, الخارجية الروسية, أخبار تركيا اليوم, إيران

الخارجية الروسية: روسيا تعتزم عقد قمة مع تركيا وإيران حول سوريا

13:58 GMT 14.07.2022
© Sputnik . Владимир Песня / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Владимир Песня
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن بلاده تستعد بشكل بناء لعقد قمة مع تركيا وإيران حول سوريا في طهران.
موسكو - سبوتنيك. هذا ونقلت وكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن الكرملين أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتوجه إلى طهران في 19 تموز/ يوليو، حيث سيشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان".
وقال بوغدانوف للصحفيين: "الحدث مهم للغاية، والحالة المزاجية بناءة للغاية من جانبنا".
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هذا وتوجد قوات تركية في المنطقة الحدودية السورية، تقوم بتنفيذ عمليات ضد التشكيلات الكردية، ووصفت دمشق مرارا ذلك الأمر بغير قانوني وطالبت أنقرة بسحب قواتها.
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