https://arabic.sputniknews.com/20220714/الخارجية-الروسية-روسيا-تعتزم-عقد-قمة-مع-تركيا-وإيران-حول-سوريا-1065060112.html
الخارجية الروسية: روسيا تعتزم عقد قمة مع تركيا وإيران حول سوريا
الخارجية الروسية: روسيا تعتزم عقد قمة مع تركيا وإيران حول سوريا
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن بلاده تستعد بشكل بناء لعقد قمة مع تركيا وإيران حول سوريا في طهران. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T13:58+0000
2022-07-14T13:58+0000
2022-07-14T13:58+0000
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موسكو - سبوتنيك. هذا ونقلت وكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن الكرملين أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتوجه إلى طهران في 19 تموز/ يوليو، حيث سيشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان".وقال بوغدانوف للصحفيين: "الحدث مهم للغاية، والحالة المزاجية بناءة للغاية من جانبنا".هذا وتوجد قوات تركية في المنطقة الحدودية السورية، تقوم بتنفيذ عمليات ضد التشكيلات الكردية، ووصفت دمشق مرارا ذلك الأمر بغير قانوني وطالبت أنقرة بسحب قواتها.
https://arabic.sputniknews.com/20200220/مصدر-إيراني-لا-موعد-نهائي-للقمة-الثلاثية-حول-سوريا-وهناك-مشاورات-مع-تركيا-وروسيا-1044614579.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, الخارجية الروسية, أخبار تركيا اليوم, إيران
الخارجية الروسية: روسيا تعتزم عقد قمة مع تركيا وإيران حول سوريا
تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن بلاده تستعد بشكل بناء لعقد قمة مع تركيا وإيران حول سوريا في طهران.
موسكو - سبوتنيك. هذا ونقلت وكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن الكرملين أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتوجه إلى طهران في 19 تموز/ يوليو، حيث سيشارك في قمة ثلاثية
مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان".
وقال بوغدانوف للصحفيين: "الحدث مهم للغاية، والحالة المزاجية بناءة للغاية من جانبنا".
20 فبراير 2020, 11:33 GMT
هذا وتوجد قوات تركية في المنطقة الحدودية السورية
، تقوم بتنفيذ عمليات ضد التشكيلات الكردية، ووصفت دمشق مرارا ذلك الأمر بغير قانوني وطالبت أنقرة بسحب قواتها.