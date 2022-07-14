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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/الخارجية-الروسية-واشنطن-تقدم-معلومات-استخباراتية-لأوكرانيا-لقصف-دونباس-باستخدام-راجمات-هيمارس-1065047503.html
الخارجية الروسية: واشنطن تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام راجمات "هيمارس"
الخارجية الروسية: واشنطن تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام راجمات "هيمارس"
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T08:28+0000
2022-07-14T08:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية على نطاق واسع قاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس"، التي وردت من الولايات المتحدة وفعلت ذلك بمساعدة مباشرة من الجانب الأمريكي، الذي لم يوفر المعلومات الاستخباراتية الضرورية فحسب، بل قام أيضًا بإعارة مدربين سرًا ساعدوا ممثلي نظام كييف في العمل على الاستهداف بشكل صحيح".وقد حصلت القوات الأوكرانية من الولايات المتحدة على 8 راجمات صواريخ "هيمارس"، حسب مصادر إعلامية. وتم تدمير اثنتين منها، على الأقل، بنيران القوات الروسية، حسب وزارة الدفاع الروسية.وتسلم الولايات المتحدة صواريخ "هيمارس" وغيرها من الأسلحة إلى نظام الحكم الأوكراني حتى تتمكن قواته من مواصلة أعمالها العدوانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك ضد مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.
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الخارجية الروسية: واشنطن تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام راجمات "هيمارس"

08:28 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 08:54 GMT 14.07.2022)
© Sputnik . Sergey Stepanovصواريخ هيمارس
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام راجمات "هيمارس".
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية على نطاق واسع قاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس"، التي وردت من الولايات المتحدة وفعلت ذلك بمساعدة مباشرة من الجانب الأمريكي، الذي لم يوفر المعلومات الاستخباراتية الضرورية فحسب، بل قام أيضًا بإعارة مدربين سرًا ساعدوا ممثلي نظام كييف في العمل على الاستهداف بشكل صحيح".
وقد حصلت القوات الأوكرانية من الولايات المتحدة على 8 راجمات صواريخ "هيمارس"، حسب مصادر إعلامية. وتم تدمير اثنتين منها، على الأقل، بنيران القوات الروسية، حسب وزارة الدفاع الروسية.
وتسلم الولايات المتحدة صواريخ "هيمارس" وغيرها من الأسلحة إلى نظام الحكم الأوكراني حتى تتمكن قواته من مواصلة أعمالها العدوانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك ضد مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.
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Пожилая женщина на одной из улиц в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:21 GMT
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