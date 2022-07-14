https://arabic.sputniknews.com/20220714/الخارجية-الروسية-واشنطن-تقدم-معلومات-استخباراتية-لأوكرانيا-لقصف-دونباس-باستخدام-راجمات-هيمارس-1065047503.html
الخارجية الروسية: واشنطن تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام راجمات "هيمارس"
الخارجية الروسية: واشنطن تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام راجمات "هيمارس"
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T08:28+0000
2022-07-14T08:28+0000
2022-07-14T08:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية على نطاق واسع قاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس"، التي وردت من الولايات المتحدة وفعلت ذلك بمساعدة مباشرة من الجانب الأمريكي، الذي لم يوفر المعلومات الاستخباراتية الضرورية فحسب، بل قام أيضًا بإعارة مدربين سرًا ساعدوا ممثلي نظام كييف في العمل على الاستهداف بشكل صحيح".وقد حصلت القوات الأوكرانية من الولايات المتحدة على 8 راجمات صواريخ "هيمارس"، حسب مصادر إعلامية. وتم تدمير اثنتين منها، على الأقل، بنيران القوات الروسية، حسب وزارة الدفاع الروسية.وتسلم الولايات المتحدة صواريخ "هيمارس" وغيرها من الأسلحة إلى نظام الحكم الأوكراني حتى تتمكن قواته من مواصلة أعمالها العدوانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك ضد مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: واشنطن تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام راجمات "هيمارس"
08:28 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 08:54 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام راجمات "هيمارس".
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية على نطاق واسع قاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس"، التي وردت من الولايات المتحدة وفعلت ذلك بمساعدة مباشرة من الجانب الأمريكي، الذي لم يوفر المعلومات الاستخباراتية الضرورية فحسب، بل قام أيضًا بإعارة مدربين سرًا ساعدوا ممثلي نظام كييف في العمل على الاستهداف بشكل صحيح".
وقد حصلت القوات الأوكرانية من الولايات المتحدة على 8 راجمات صواريخ "هيمارس"، حسب مصادر إعلامية. وتم تدمير اثنتين منها، على الأقل، بنيران القوات الروسية، حسب وزارة الدفاع الروسية.
وتسلم الولايات المتحدة صواريخ "هيمارس"
وغيرها من الأسلحة إلى نظام الحكم الأوكراني حتى تتمكن قواته من مواصلة أعمالها العدوانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك ضد مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.