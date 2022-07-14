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https://arabic.sputniknews.com/20220714/الدفاع-الأوكرانية-تبقي-خسائر-قواتها-طي-الكتمان-كي-لا-يستخدمها-الروس-لصالحهم-1065062828.html
الدفاع الأوكرانية تبقي خسائر قواتها طي الكتمان كي "لا يستخدمها الروس لصالحهم"
الدفاع الأوكرانية تبقي خسائر قواتها طي الكتمان كي "لا يستخدمها الروس لصالحهم"
قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليا، اليوم الخميس، إن المعلومات المتعلقة بالخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية لم يتم الكشف عنها لأنها من أسرار... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T15:40+0000
2022-07-14T16:00+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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ونقلت قناة "تي إس إن" على موقعها الإلكتروني عن ماليار أن "أعداد القتلى من أسرار الدولة، ويرجع ذلك إلى أن العدو يجب ألا يعرف هذه الأرقام لكي لا يستخدمها لمصلحته الخاصة".وقال فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر مؤلمة في القتال الدائر في دونباس ومنطقة خاركوف خلال اليوم الماضي.وأضاف زيلينسكي في 16 حزيران في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل على حسابه على تليغرام: "تقع أشرس المعارك، كما في السابق، في سيفيرودونتسك وغيرها من البلدات والمجتمعات المجاورة، الخسائر مؤلمة للأسف".وتابع زيلينسكي: "أوكرانيا تشهد أيضا خسائر مؤلمة في منطقة خاركوف شرقي كييف.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/1000-قتيل-وجريح-خسائر-الجيش-الأوكراني-في-دونباس-في-اليوم-1063679419.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الدفاع الأوكرانية تبقي خسائر قواتها طي الكتمان كي "لا يستخدمها الروس لصالحهم"

15:40 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 16:00 GMT 14.07.2022)
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليا، اليوم الخميس، إن المعلومات المتعلقة بالخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية لم يتم الكشف عنها لأنها من أسرار الدولة.
ونقلت قناة "تي إس إن" على موقعها الإلكتروني عن ماليار أن "أعداد القتلى من أسرار الدولة، ويرجع ذلك إلى أن العدو يجب ألا يعرف هذه الأرقام لكي لا يستخدمها لمصلحته الخاصة".
وقال فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر مؤلمة في القتال الدائر في دونباس ومنطقة خاركوف خلال اليوم الماضي.
سقف المركز الجمهوري لحماية الأمومة في دونيتسك، الذي قصفته القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
"1000 قتيل وجريح" خسائر الجيش الأوكراني في دونباس في اليوم
16 يونيو, 04:56 GMT
وأضاف زيلينسكي في 16 حزيران في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل على حسابه على تليغرام: "تقع أشرس المعارك، كما في السابق، في سيفيرودونتسك وغيرها من البلدات والمجتمعات المجاورة، الخسائر مؤلمة للأسف".
وتابع زيلينسكي: "أوكرانيا تشهد أيضا خسائر مؤلمة في منطقة خاركوف شرقي كييف.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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Пожилая женщина на одной из улиц в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
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