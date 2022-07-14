https://arabic.sputniknews.com/20220714/الدفاع-الروسية-تدمير-مجموعة-من-مدافع-هاوتزر-الأمريكية-وتمرد-في-صفوف-القوميين-المتطرفين-1065052334.html

الدفاع الروسية: تدمير مجموعة من مدافع "هاوتزر" الأمريكية وتمرد في صفوف القوميين المتطرفين

الدفاع الروسية: تدمير مجموعة من مدافع "هاوتزر" الأمريكية وتمرد في صفوف القوميين المتطرفين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مجموعة من مدافع "هاوتزر" الأمريكية من طرز M-777، في قرية بيرفومايسكي داخل منطقة خاركوف. 14.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-14T10:54+0000

2022-07-14T10:54+0000

2022-07-14T11:14+0000

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وأضاف بيان الوزارة: "تم تدمير بطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في منطقة سلوفيانسك، وفصيلة MLRS في منطقة نيكولايفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى فصيلة مدفعية أمريكية الصنع M-777 من مدافع هاوتزر، في مواقع إطلاق النار في قرية بيرفومايسكي بمنطقة خاركوف".وتابع البيان: " تم تدمير ما مجموعه 249 طائرة، و137 طائرة هليكوبتر، و534 1 مركبة جوية دون طيار، و354 من منظومات القذائف المضادة للطائرات، و050 4 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و744 مركبة قتالية لقاذفات صواريخ متعددة، و145 3 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، فضلا عن 4292 وحدة من مركبات عسكرية خاصة".وأضاف البيان أنه تم تدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم أمس، بالإضافة لأربعة مواقع قيادة وثلاثة مستودعات ذخيرة ومنشأة لتخزين الوقود للقوات الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة.هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس.

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أخبار أوكرانيا