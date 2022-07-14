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الرئيس الإيراني: التطبيع مع إسرائيل لا يجلب الأمن
الرئيس الإيراني: التطبيع مع إسرائيل لا يجلب الأمن
هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بمواجهة أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة في المنطقة برد قاس، معتبرا في الوقت ذاته أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يجلب الأمن... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T17:10+0000
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أخبار إيران
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جاء ذلك في كلمة أدلى بها عصر اليوم الخميس أمام أهالي مدينة كرمانشاه، بحسب وكالة "تسنيم".وقال رئيسي إن الشعب الإيراني العظيم يرفض أي انعدام للأمن والأزمة في المنطقة.وأضاف "أي خطأ يرتكبه الأمريكان في هذه المنطقة سيواجه برد قاس ويبعث على الندم".واعتبر أن بعض دول المنطقة تشارك في نقل انعدام الأمن والإرهاب "إلى بلادنا عبر المناطق الغربية".وأكد أن الشعوب الإسلامية في المنطقة تكره العلاقات المهينة لحكوماتها مع أمريكا والتي تتسبب في نهب ثرواتها.وعن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال الرئيس الإيراني إن تطبيع العلاقات مع "الكيان الصهيوني لا يجلب الأمن".
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أخبار إيران

الرئيس الإيراني: التطبيع مع إسرائيل لا يجلب الأمن

17:10 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 17:15 GMT 14.07.2022)
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، متحدثا في مؤتمر صحفي في طهران، قبل مغادرته إلى سلطنة عمان، 23 مايو/ أيار 2022
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، متحدثا في مؤتمر صحفي في طهران، قبل مغادرته إلى سلطنة عمان، 23 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / -
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هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بمواجهة أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة في المنطقة برد قاس، معتبرا في الوقت ذاته أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يجلب الأمن للمنطقة.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها عصر اليوم الخميس أمام أهالي مدينة كرمانشاه، بحسب وكالة "تسنيم".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
إيران تكذب المزاعم الأمريكية حول تزويد روسيا بالطائرات المسيرة
أمس, 16:17 GMT
وقال رئيسي إن الشعب الإيراني العظيم يرفض أي انعدام للأمن والأزمة في المنطقة.
وأضاف "أي خطأ يرتكبه الأمريكان في هذه المنطقة سيواجه برد قاس ويبعث على الندم".
واعتبر أن بعض دول المنطقة تشارك في نقل انعدام الأمن والإرهاب "إلى بلادنا عبر المناطق الغربية".
وأكد أن الشعوب الإسلامية في المنطقة تكره العلاقات المهينة لحكوماتها مع أمريكا والتي تتسبب في نهب ثرواتها.
وعن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال الرئيس الإيراني إن تطبيع العلاقات مع "الكيان الصهيوني لا يجلب الأمن".
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