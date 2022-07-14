https://arabic.sputniknews.com/20220714/الرئيس-الإيراني-التطبيع-مع-إسرائيل-لا-يجلب-الأمن-1065066289.html
الرئيس الإيراني: التطبيع مع إسرائيل لا يجلب الأمن
الرئيس الإيراني: التطبيع مع إسرائيل لا يجلب الأمن
هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بمواجهة أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة في المنطقة برد قاس، معتبرا في الوقت ذاته أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يجلب الأمن... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T17:10+0000
2022-07-14T17:10+0000
2022-07-14T17:15+0000
أخبار إيران
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جاء ذلك في كلمة أدلى بها عصر اليوم الخميس أمام أهالي مدينة كرمانشاه، بحسب وكالة "تسنيم".وقال رئيسي إن الشعب الإيراني العظيم يرفض أي انعدام للأمن والأزمة في المنطقة.وأضاف "أي خطأ يرتكبه الأمريكان في هذه المنطقة سيواجه برد قاس ويبعث على الندم".واعتبر أن بعض دول المنطقة تشارك في نقل انعدام الأمن والإرهاب "إلى بلادنا عبر المناطق الغربية".وأكد أن الشعوب الإسلامية في المنطقة تكره العلاقات المهينة لحكوماتها مع أمريكا والتي تتسبب في نهب ثرواتها.وعن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال الرئيس الإيراني إن تطبيع العلاقات مع "الكيان الصهيوني لا يجلب الأمن".
https://arabic.sputniknews.com/20220713/إيران-تكذب-المزاعم-الأمريكية-حول-تزويد-روسيا-بالطائرات-المسيرة-1065031266.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
الرئيس الإيراني: التطبيع مع إسرائيل لا يجلب الأمن
17:10 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 17:15 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بمواجهة أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة في المنطقة برد قاس، معتبرا في الوقت ذاته أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يجلب الأمن للمنطقة.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها عصر اليوم الخميس أمام أهالي مدينة كرمانشاه، بحسب وكالة "تسنيم"
.
وقال رئيسي إن الشعب الإيراني العظيم يرفض أي انعدام للأمن والأزمة في المنطقة.
وأضاف "أي خطأ يرتكبه الأمريكان في هذه المنطقة سيواجه برد قاس ويبعث على الندم".
واعتبر أن بعض دول المنطقة تشارك في نقل انعدام الأمن والإرهاب "إلى بلادنا عبر المناطق الغربية".
وأكد أن الشعوب الإسلامية في المنطقة تكره العلاقات المهينة لحكوماتها مع أمريكا والتي تتسبب في نهب ثرواتها.
وعن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال الرئيس الإيراني إن تطبيع العلاقات مع "الكيان الصهيوني لا يجلب الأمن".