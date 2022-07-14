https://arabic.sputniknews.com/20220714/السعودية-تعلن-فتح-أجوائها-لجميع-الناقلات-الجوية-التي-تستوفي-الشروط-1065073582.html
السعودية تعلن فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي الشروط
السعودية تعلن فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي الشروط
أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، صباح اليوم الجمعة، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T23:44+0000
2022-07-14T23:44+0000
2022-07-14T23:44+0000
السعودية
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وقالت الهيئة في بيان إن القرار يأتي استكمالا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، بحسب التلفزيون السعودي.وفي وقت سابق، يوم الخميس، أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن المملكة العربية السعودية تعتزم فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية التي تشغلها الخطوط الجوية الإسرائيلية.وبحسب الوكالة "ستسمح المملكة أيضا برحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل للمسلمين الذين يعيشون هناك ويريدون أداء فريضة الحج. حيث تقبل المملكة العربية السعودية حاليا الحجاج المسلمين القادمين من إسرائيل إلى مكة عبر دول ثالثة".وتشير الوكالة إلى أنه سيتم الإعلان عن القرار خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية نهاية الأسبوع الجاري.وفي سياق متصل، قالت المبعوثة الأمريكية الخاصة لمحاربة معاداة السامية ديبورا ليبستات، إن "السعودية تغيرت كثيرا فيما يتعلق بنظرتها وتعاملها مع اليهود".ووصل بايدن إلى إسرائيل، الأربعاء، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.وخلال جولته الشرق أوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/ يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/وقفات-احتجاجية-في-الضفة-الغربية-وقطاع-غزة-رفضا-لزيارة-بايدن-إلى-فلسطين--1065072038.html
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السعودية
السعودية تعلن فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي الشروط
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أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، صباح اليوم الجمعة، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور.
وقالت الهيئة في بيان إن القرار يأتي استكمالا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، بحسب التلفزيون السعودي.
وفي وقت سابق، يوم الخميس، أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن المملكة العربية السعودية تعتزم فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية ا
لتي تشغلها الخطوط الجوية الإسرائيلية.
وبحسب الوكالة "ستسمح المملكة أيضا برحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل للمسلمين الذين يعيشون هناك ويريدون أداء فريضة الحج. حيث تقبل المملكة العربية السعودية حاليا الحجاج المسلمين القادمين من إسرائيل إلى مكة عبر دول ثالثة".
وتشير الوكالة إلى أنه سيتم الإعلان عن القرار خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية نهاية الأسبوع الجاري.
وفي سياق متصل، قالت المبعوثة الأمريكية الخاصة لمحاربة معاداة السامية ديبورا ليبستات
، إن "السعودية تغيرت كثيرا فيما يتعلق بنظرتها وتعاملها مع اليهود".
ووصل بايدن إلى إسرائيل، الأربعاء، في بداية جولة إقليمية تاريخية
، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.
وخلال جولته الشرق أوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/ يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.