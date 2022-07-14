https://arabic.sputniknews.com/20220714/السعودية-تعلن-فتح-أجوائها-لجميع-الناقلات-الجوية-التي-تستوفي-الشروط-1065073582.html

السعودية‬⁩ تعلن فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي الشروط

السعودية‬⁩ تعلن فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي الشروط

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، صباح اليوم الجمعة، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور. 14.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-14T23:44+0000

2022-07-14T23:44+0000

2022-07-14T23:44+0000

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103783/82/1037838209_0:177:3501:2146_1920x0_80_0_0_b32bb7718225416e8e19a59862bcb701.jpg

وقالت الهيئة في بيان إن القرار يأتي استكمالا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، بحسب التلفزيون السعودي.وفي وقت سابق، يوم الخميس، أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن المملكة العربية السعودية تعتزم فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية التي تشغلها الخطوط الجوية الإسرائيلية.وبحسب الوكالة "ستسمح المملكة أيضا برحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل للمسلمين الذين يعيشون هناك ويريدون أداء فريضة الحج. حيث تقبل المملكة العربية السعودية حاليا الحجاج المسلمين القادمين من إسرائيل إلى مكة عبر دول ثالثة".وتشير الوكالة إلى أنه سيتم الإعلان عن القرار خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية نهاية الأسبوع الجاري.وفي سياق متصل، قالت المبعوثة الأمريكية الخاصة لمحاربة معاداة السامية ديبورا ليبستات، إن "السعودية تغيرت كثيرا فيما يتعلق بنظرتها وتعاملها مع اليهود".ووصل بايدن إلى إسرائيل، الأربعاء، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.وخلال جولته الشرق أوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/ يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220714/وقفات-احتجاجية-في-الضفة-الغربية-وقطاع-غزة-رفضا-لزيارة-بايدن-إلى-فلسطين--1065072038.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

السعودية