https://arabic.sputniknews.com/20220714/السفارة-الروسية-في-واشنطن-أمريكا-تسعى-جاهدة-لإعادة-تشكيل-سوق-الغذاء-العالمي-وطرد-روسيا-منه--1065040759.html
السفارة الروسية في واشنطن: أمريكا تسعى جاهدة لإعادة تشكيل سوق الغذاء العالمي وطرد روسيا منه
السفارة الروسية في واشنطن: أمريكا تسعى جاهدة لإعادة تشكيل سوق الغذاء العالمي وطرد روسيا منه
قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة إن الاتهامات الأمريكية بأن روسيا تضع عقبات أمام نقل الحبوب من أوكرانيا لا أساس لها من الصحة وهي مجرد محاولة لإعادة... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T04:38+0000
2022-07-14T04:38+0000
2022-07-14T04:38+0000
روسيا
القمح الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان: "بلدنا لا يُعيق صادرات [الحبوب]. الحزب الأوكراني هو الذي لغم مياه البحر الأسود".وأضاف البيان: "نحن نعتبر مثل هذه التصريحات علامة على الجهود الأمريكية المكثفة لإعادة تشكيل السوق الزراعية العالمية من خلال طرد روسيا من تجارة المواد الغذائية".كما أكدت البعثة الدبلوماسية أن الولايات المتحدة تستخدم عقوبات أحادية الجانب لمنع التعاون التجاري الروسي مع الدول الأجنبية وتدمير سلاسل التوريد.وأضافت السفارة: "نتيجة لذلك، يواجه المستوردون صعوبات كبيرة في الحصول على المنتجات الزراعية".وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بنشر ألغام في البحر الأسود ، مما لا يسمح بنقل الحبوب إلى العالم.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا أزالت كييف الألغام، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على المغادرة دون أي مشاكل.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/بوتين-روسيا-تظل-المصدر-الأول-للقمح-في-العالم-1062723339.html
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روسيا, القمح الروسي
السفارة الروسية في واشنطن: أمريكا تسعى جاهدة لإعادة تشكيل سوق الغذاء العالمي وطرد روسيا منه
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قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة إن الاتهامات الأمريكية بأن روسيا تضع عقبات أمام نقل الحبوب من أوكرانيا لا أساس لها من الصحة وهي مجرد محاولة لإعادة تشكيل سوق المواد الغذائية العالمية، من خلال طرد روسيا منه.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت السفارة في بيان: "بلدنا لا يُعيق صادرات [الحبوب]. الحزب الأوكراني هو الذي لغم مياه البحر الأسود".
وأضاف البيان: "نحن نعتبر مثل هذه التصريحات علامة على الجهود الأمريكية المكثفة لإعادة تشكيل السوق الزراعية العالمية من خلال طرد روسيا من تجارة المواد الغذائية".
كما أكدت البعثة الدبلوماسية أن الولايات المتحدة تستخدم عقوبات أحادية الجانب لمنع التعاون التجاري الروسي مع الدول الأجنبية وتدمير سلاسل التوريد.
وأضافت السفارة: "نتيجة لذلك، يواجه المستوردون صعوبات كبيرة في الحصول على المنتجات الزراعية".
وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب
، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بنشر ألغام في البحر الأسود ، مما لا يسمح بنقل الحبوب إلى العالم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا أزالت كييف الألغام، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على المغادرة دون أي مشاكل.