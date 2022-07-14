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https://arabic.sputniknews.com/20220714/السلطات-البرازيلية-تدمر-طردا-مشبوها-وصل-إلى-السفارة-الروسية-1065069170.html
السلطات البرازيلية تدمر طردا مشبوها وصل إلى السفارة الروسية
السلطات البرازيلية تدمر طردا مشبوها وصل إلى السفارة الروسية
تسلمت السفارة الروسية في البرازيل، اليوم الخميس، طردًا مجهول الهوية تم تدميره باستخدام المتفجرات. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T19:42+0000
2022-07-14T19:43+0000
روسيا
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وقال مصدر في الطاقم الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك": "وصل طرد فيه محتويات غير واضحة إلى السفارة، وجاءت الشرطة ورجال الإطفاء بعد الاتصال بهم.ونفذ فريق المتفجرات عملية تفجير دقيقة للطرد، وتحقق الشرطة بمحتويات الطرد في الوقت الحالي". وأضاف المصدر أن "عمل السفارة مستمر بشكل طبيعي".وتعرضت البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج لاعتداءات جمة، حيث صرحت وزارة الخارجية الروسية، في 5 آذار/ مارس، أن دبلوماسيا روسيا تعرض للاعتداء في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، وأرسلت السفارة الروسية في ليتوانيا مذكرة إلى وزارة خارجية هذه الجمهورية فيما يتعلق بالتهديدات للدبلوماسيين وحقائق تتعلق بالضغط على السفير.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "تعرض دبلوماسي روسي في العاصمة الليتوانية للهجوم باستخدام القوة البدنية، وبُذلت محاولات للضغط على السفير".
https://arabic.sputniknews.com/20220308/رئيس-لجنة-التحقيق-الروسية-يوعز-بالتحقيق-في-الحادث-الذي-وقع-في-دبلن-1059607886.html
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روسيا

السلطات البرازيلية تدمر طردا مشبوها وصل إلى السفارة الروسية

19:42 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 19:43 GMT 14.07.2022)
© Sputnik . В. Дунаевالعاصمة البرازيلية برازيليا
العاصمة البرازيلية برازيليا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . В. Дунаев
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تسلمت السفارة الروسية في البرازيل، اليوم الخميس، طردًا مجهول الهوية تم تدميره باستخدام المتفجرات.
وقال مصدر في الطاقم الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك": "وصل طرد فيه محتويات غير واضحة إلى السفارة، وجاءت الشرطة ورجال الإطفاء بعد الاتصال بهم.
ونفذ فريق المتفجرات عملية تفجير دقيقة للطرد، وتحقق الشرطة بمحتويات الطرد في الوقت الحالي".
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وأضاف المصدر أن "عمل السفارة مستمر بشكل طبيعي".
وتعرضت البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج لاعتداءات جمة، حيث صرحت وزارة الخارجية الروسية، في 5 آذار/ مارس، أن دبلوماسيا روسيا تعرض للاعتداء في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، وأرسلت السفارة الروسية في ليتوانيا مذكرة إلى وزارة خارجية هذه الجمهورية فيما يتعلق بالتهديدات للدبلوماسيين وحقائق تتعلق بالضغط على السفير.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "تعرض دبلوماسي روسي في العاصمة الليتوانية للهجوم باستخدام القوة البدنية، وبُذلت محاولات للضغط على السفير".
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