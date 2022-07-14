https://arabic.sputniknews.com/20220714/السلطات-البرازيلية-تدمر-طردا-مشبوها-وصل-إلى-السفارة-الروسية-1065069170.html

السلطات البرازيلية تدمر طردا مشبوها وصل إلى السفارة الروسية

السلطات البرازيلية تدمر طردا مشبوها وصل إلى السفارة الروسية

تسلمت السفارة الروسية في البرازيل، اليوم الخميس، طردًا مجهول الهوية تم تدميره باستخدام المتفجرات. 14.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-14T19:42+0000

2022-07-14T19:42+0000

2022-07-14T19:43+0000

روسيا

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وقال مصدر في الطاقم الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك": "وصل طرد فيه محتويات غير واضحة إلى السفارة، وجاءت الشرطة ورجال الإطفاء بعد الاتصال بهم.ونفذ فريق المتفجرات عملية تفجير دقيقة للطرد، وتحقق الشرطة بمحتويات الطرد في الوقت الحالي". وأضاف المصدر أن "عمل السفارة مستمر بشكل طبيعي".وتعرضت البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج لاعتداءات جمة، حيث صرحت وزارة الخارجية الروسية، في 5 آذار/ مارس، أن دبلوماسيا روسيا تعرض للاعتداء في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، وأرسلت السفارة الروسية في ليتوانيا مذكرة إلى وزارة خارجية هذه الجمهورية فيما يتعلق بالتهديدات للدبلوماسيين وحقائق تتعلق بالضغط على السفير.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "تعرض دبلوماسي روسي في العاصمة الليتوانية للهجوم باستخدام القوة البدنية، وبُذلت محاولات للضغط على السفير".

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