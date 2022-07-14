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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220714/السلطة-البلدية-في-الأراضي-الأوكرانية-المحررة-تعاود-عملها-1065050141.html
السلطة البلدية في الأراضي الأوكرانية المحررة تعاود عملها
السلطة البلدية في الأراضي الأوكرانية المحررة تعاود عملها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استئناف عمل أجهزة السلطة البلدية في جميع المناطق الأوكرانية التي تحررت من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T09:13+0000
2022-07-14T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع إن السلطة البلدية عاودت عملها في جميع المدن والبلدات التي وضعتها القوات الروسية تحت مراقبتها.وقد تم تنظيم إمدادات الغذاء للمناطق المحررة. وتشهد الأسواق فيها انتعاشا. ويشارك السكان المحليون في جهود إعادة الإعمار وهم يؤمنون بأن الحياة السلمية المعتادة ستعود إليهم في أقرب وقت.وبدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لجرائم القتل الجماعي من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، وتأمين حدود روسيا. وقد تم طرد قوات نظام كييف من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية وأجزاء كبيرة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وأيضا من مقاطعة خيرسون في جنوب أوكرانيا وجزء من مقاطعة زابوروجيه يطل على بحر آزوف.
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أخبار أوكرانيا

السلطة البلدية في الأراضي الأوكرانية المحررة تعاود عملها

09:13 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 09:14 GMT 14.07.2022)
© Sputnik . Алексей Майшев / الذهاب إلى بنك الصورمدينة بيرديانسك. تم تحريرها أخيرا من سيطرة القوات الأوكرانية
مدينة بيرديانسك. تم تحريرها أخيرا من سيطرة القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Алексей Майшев
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية استئناف عمل أجهزة السلطة البلدية في جميع المناطق الأوكرانية التي تحررت من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع إن السلطة البلدية عاودت عملها في جميع المدن والبلدات التي وضعتها القوات الروسية تحت مراقبتها.
وقد تم تنظيم إمدادات الغذاء للمناطق المحررة. وتشهد الأسواق فيها انتعاشا. ويشارك السكان المحليون في جهود إعادة الإعمار وهم يؤمنون بأن الحياة السلمية المعتادة ستعود إليهم في أقرب وقت.
وبدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لجرائم القتل الجماعي من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، وتأمين حدود روسيا. وقد تم طرد قوات نظام كييف من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية وأجزاء كبيرة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وأيضا من مقاطعة خيرسون في جنوب أوكرانيا وجزء من مقاطعة زابوروجيه يطل على بحر آزوف.
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