https://arabic.sputniknews.com/20220714/السلطة-البلدية-في-الأراضي-الأوكرانية-المحررة-تعاود-عملها-1065050141.html
السلطة البلدية في الأراضي الأوكرانية المحررة تعاود عملها
السلطة البلدية في الأراضي الأوكرانية المحررة تعاود عملها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استئناف عمل أجهزة السلطة البلدية في جميع المناطق الأوكرانية التي تحررت من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T09:13+0000
2022-07-14T09:13+0000
2022-07-14T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع إن السلطة البلدية عاودت عملها في جميع المدن والبلدات التي وضعتها القوات الروسية تحت مراقبتها.وقد تم تنظيم إمدادات الغذاء للمناطق المحررة. وتشهد الأسواق فيها انتعاشا. ويشارك السكان المحليون في جهود إعادة الإعمار وهم يؤمنون بأن الحياة السلمية المعتادة ستعود إليهم في أقرب وقت.وبدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لجرائم القتل الجماعي من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، وتأمين حدود روسيا. وقد تم طرد قوات نظام كييف من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية وأجزاء كبيرة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وأيضا من مقاطعة خيرسون في جنوب أوكرانيا وجزء من مقاطعة زابوروجيه يطل على بحر آزوف.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
السلطة البلدية في الأراضي الأوكرانية المحررة تعاود عملها
09:13 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 09:14 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استئناف عمل أجهزة السلطة البلدية في جميع المناطق الأوكرانية التي تحررت من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.
وجاء
في بيان صادر عن وزارة الدفاع إن السلطة البلدية عاودت عملها في جميع المدن والبلدات التي وضعتها القوات الروسية تحت مراقبتها.
وقد تم تنظيم إمدادات الغذاء للمناطق المحررة. وتشهد الأسواق فيها انتعاشا. ويشارك السكان المحليون في جهود إعادة الإعمار وهم يؤمنون بأن الحياة السلمية المعتادة ستعود إليهم في أقرب وقت.
وبدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لجرائم القتل الجماعي من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، وتأمين حدود روسيا. وقد تم طرد قوات نظام كييف من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية وأجزاء كبيرة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وأيضا من مقاطعة خيرسون في جنوب أوكرانيا وجزء من مقاطعة زابوروجيه يطل على بحر آزوف.