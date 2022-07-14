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https://arabic.sputniknews.com/20220714/الصحة-السعودية-تعلن-رصد-إصابة-بجدري-القردة-1065070701.html
الصحة السعودية تعلن رصد إصابة بجدري القردة
الصحة السعودية تعلن رصد إصابة بجدري القردة
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، رصد إصابة بمرض جدري القردة لشخص عائد من خارج المملكة. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T20:45+0000
2022-07-14T20:48+0000
أخبار السعودية اليوم
جدري القردة
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وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وأشارت الوزارة إلى أنه جرى حصر جميع المخالطين للمريض ولم تظهر أعراض على أي منهم.وأكدت الوزارة أنها تواصل أعمال الرصد والمتابعة لمستجدات المرض والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها.ولفتت وزارة الصحة السعودية إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور.وأوصت الوزارة باتباع الإرشادات الصحية لا سيما خلال السفر وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة.وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في 7 يوليو/ تموز تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة مؤكدة بجدري القردة وثلاث وفيات مرتبطة به منذ بداية العام في جميع أنحاء العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/منظمة-الصحة-العالمية-التطعيم-الجماعي-ضد-جدري-القردة-غير-مطلوب-حاليا-1064529536.html
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أخبار السعودية اليوم, جدري القردة

الصحة السعودية تعلن رصد إصابة بجدري القردة

20:45 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 20:48 GMT 14.07.2022)
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، رصد إصابة بمرض جدري القردة لشخص عائد من خارج المملكة.
وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
مقر منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
منظمة الصحة العالمية: التطعيم الجماعي ضد جدري القردة غير مطلوب حاليا
2 يوليو, 09:48 GMT
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى حصر جميع المخالطين للمريض ولم تظهر أعراض على أي منهم.
وأكدت الوزارة أنها تواصل أعمال الرصد والمتابعة لمستجدات المرض والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها.
ولفتت وزارة الصحة السعودية إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور.
وأوصت الوزارة باتباع الإرشادات الصحية لا سيما خلال السفر وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في 7 يوليو/ تموز تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة مؤكدة بجدري القردة وثلاث وفيات مرتبطة به منذ بداية العام في جميع أنحاء العالم.
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