https://arabic.sputniknews.com/20220714/المفوضية-الأوروبية-توصيات-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-كالينينغراد-لا-تغير-موقفنا-من-العقوبات-1065053902.html

المفوضية الأوروبية: توصيات الاتحاد الأوروبي بشأن كالينينغراد لا تغير موقفنا من العقوبات

المفوضية الأوروبية: توصيات الاتحاد الأوروبي بشأن كالينينغراد لا تغير موقفنا من العقوبات

أعلنت المفوضية الأوروبية أن التوصيات الجديدة بشأن ضمان نقل البضائع إلى مدينة كالينينغراد لم تنجم عن مفاوضات مع روسيا ولا تعني أن أوروبا غيرت موقفها. 14.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-14T11:23+0000

2022-07-14T11:23+0000

2022-07-14T11:23+0000

العالم

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وجاء الرد الأوروبي على لسان ممثلي المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت ودانييل فيري، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل وجاء فيه أن "المفوضية الأوروبية تدعي أن التوصيات الجديدة بشأن ضمان نقل البضائع إلى كالينينغراد لم تنجم عن مفاوضات مع روسيا ولا تعني أن الاتحاد الأوروبي قد غير موقفه".وأضاف الممثلون: "بالطبع، فيما يتعلق بروسيا لقد سمعتم بالفعل في اليوم السابق أنه ليس صحيحًا على الإطلاق، أننا اتفقنا على هذا من خلال المفاوضات مع روسيا".وشدد ممثل المفوضية الأوروبية، دانيال فيري، على أن الامتثال للعقوبات هو مسؤولية الدول الأعضاء في الاتحاد، مضيفا: "نحن في المفوضية الأوروبية مسؤولون عن التنفيذ الموحد للعقوبات في الاتحاد الأوروبي وهذا جزء من تبادلنا المستمر مع الدول الأعضاء ومن المهم جدًا التأكيد على أن هذا لا يتعلق بتغيير الموقف، إنه يتعلق بمزيد من التوصيات والتوضيحات للدول الأعضاء وهذا لم يناقش روسيا إلا مع أعضاء الاتحاد الأوروبي".وأعلن محافظ مقاطعة كالينينغراد الروسية، أنطون أليخانوف، أن توصيات المفوضية الأوروبية أزالت جزءاً كبيرًا من القيود المفروضة على المنطقة من قبل ليتوانيا.وجاءت تصريحات المحافظ أليخانوف في مقابلة على قناة "روسيا 1" قال خلالها إن توصيات المفوضية الأوروبية أزالت قدرًا كبيرًا من القيود المفروضة على العبور إلى كالينينغراد، حيث شكلت النسبة أكثر من 80%.

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