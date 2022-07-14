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الناتو والاتحاد الأوروبي يناقشان التهديدات في الفضاء الإلكتروني
الناتو والاتحاد الأوروبي يناقشان التهديدات في الفضاء الإلكتروني
ناقش كبار المسؤولين من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، آخر التطورات في تهديدات الأمن السيبراني والمزيد من التعاون في الدفاع... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T13:52+0000
2022-07-14T13:52+0000
العالم
الناتو
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وجاء في بيان الحلف أن "التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن السيبراني له أساس متين. حان الوقت الآن لزيادة الوعي العام بالتهديدات الإلكترونية والقدرة على الاستجابة للأعمال الخبيثة في هذا المجال، فضلا عن تشجيع السلوك المسؤول في البيئة الإلكترونية".وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان قضية "المشهد المتغير للتهديدات السيبرانية" في سياق الأزمة في أوكرانيا. في قمة الناتو في مدريد في نهاية يونيو/ حزيران من هذا العام، اتفق الحلفاء على تعزيز مكانة الحلف في الفضاء السيبراني ودعوا إلى تطبيق القانون الدولي في هذا المجال.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/هاكرز-يزعمون-تنفيذ-أكبر-خرق-للأمن-السيبراني-في-تاريخ-الصين-1064666065.html
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العالم, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي

الناتو والاتحاد الأوروبي يناقشان التهديدات في الفضاء الإلكتروني

13:52 GMT 14.07.2022
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ناقش كبار المسؤولين من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، آخر التطورات في تهديدات الأمن السيبراني والمزيد من التعاون في الدفاع السيبراني.
وجاء في بيان الحلف أن "التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن السيبراني له أساس متين. حان الوقت الآن لزيادة الوعي العام بالتهديدات الإلكترونية والقدرة على الاستجابة للأعمال الخبيثة في هذا المجال، فضلا عن تشجيع السلوك المسؤول في البيئة الإلكترونية".
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان قضية "المشهد المتغير للتهديدات السيبرانية" في سياق الأزمة في أوكرانيا.
الحياة اليومية في شنغهاي، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
"هاكرز" يزعمون تنفيذ "أكبر خرق للأمن السيبراني في تاريخ الصين"
5 يوليو, 09:15 GMT
في قمة الناتو في مدريد في نهاية يونيو/ حزيران من هذا العام، اتفق الحلفاء على تعزيز مكانة الحلف في الفضاء السيبراني ودعوا إلى تطبيق القانون الدولي في هذا المجال.
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