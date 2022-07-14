https://arabic.sputniknews.com/20220714/الناتو-والاتحاد-الأوروبي-يناقشان-التهديدات-في-الفضاء-الإلكتروني-1065059872.html
الناتو والاتحاد الأوروبي يناقشان التهديدات في الفضاء الإلكتروني
الناتو والاتحاد الأوروبي يناقشان التهديدات في الفضاء الإلكتروني
ناقش كبار المسؤولين من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، آخر التطورات في تهديدات الأمن السيبراني والمزيد من التعاون في الدفاع... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T13:52+0000
2022-07-14T13:52+0000
2022-07-14T13:52+0000
العالم
الناتو
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وجاء في بيان الحلف أن "التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن السيبراني له أساس متين. حان الوقت الآن لزيادة الوعي العام بالتهديدات الإلكترونية والقدرة على الاستجابة للأعمال الخبيثة في هذا المجال، فضلا عن تشجيع السلوك المسؤول في البيئة الإلكترونية".وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان قضية "المشهد المتغير للتهديدات السيبرانية" في سياق الأزمة في أوكرانيا. في قمة الناتو في مدريد في نهاية يونيو/ حزيران من هذا العام، اتفق الحلفاء على تعزيز مكانة الحلف في الفضاء السيبراني ودعوا إلى تطبيق القانون الدولي في هذا المجال.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/هاكرز-يزعمون-تنفيذ-أكبر-خرق-للأمن-السيبراني-في-تاريخ-الصين-1064666065.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي
الناتو والاتحاد الأوروبي يناقشان التهديدات في الفضاء الإلكتروني
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ناقش كبار المسؤولين من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، آخر التطورات في تهديدات الأمن السيبراني والمزيد من التعاون في الدفاع السيبراني.
وجاء في بيان
الحلف أن "التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن السيبراني له أساس متين. حان الوقت الآن لزيادة الوعي العام بالتهديدات الإلكترونية والقدرة على الاستجابة للأعمال الخبيثة في هذا المجال، فضلا عن تشجيع السلوك المسؤول في البيئة الإلكترونية".
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان قضية "المشهد المتغير للتهديدات السيبرانية" في سياق الأزمة في أوكرانيا.
في قمة الناتو في مدريد في نهاية يونيو/ حزيران من هذا العام، اتفق الحلفاء على تعزيز مكانة الحلف في الفضاء السيبراني ودعوا إلى تطبيق القانون الدولي في هذا المجال.