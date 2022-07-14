الهند تسجل أول إصابة بمرض جدري القرود لمسافر قادم من الإمارات
14:55 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 15:00 GMT 14.07.2022)
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
سجلت الهند، اليوم الخميس، أول إصابة بمرض جدري القرود في ولاية كيرلا جنوبي البلاد، لشخص قادم من الإمارات العربية المتحدة.
القاهرة - سبوتنيك. نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن مدير الصحة في ولاية كيرلا قوله: "تم رصد أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود، إنه مسافر من الإمارات العربية المتحدة، وقد وصل إلى الولاية في 12 تموز/ يوليو، ويتم اتخاذ جميع الخطوات وفقًا للإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية".
يعتبر جدري القرود، عدوى فيروسية خفيفة عادة، وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
يعتبر جدري القرود، عدوى فيروسية خفيفة عادة، وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
A Monkey Pox positive case is reported. He is a traveller from UAE. He reached the state on 12th July. He reached Trivandrum airport and all the steps are being taken as per the guidelines issued by WHO and ICMR: Kerala Health Minister Veena George pic.twitter.com/oufNR7usLN— ANI (@ANI) July 14, 2022
ومؤخرا، صرحت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القرود يشكل تهديدا صحيا يثير قلقا بالغا لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية.
واستوطن جدري القرود وسط وغرب أفريقيا، وظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات قبل أن يختفي المرض.
واستوطن جدري القرود وسط وغرب أفريقيا، وظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات قبل أن يختفي المرض.
1 يوليو, 20:03 GMT
ولكنه أثار قلقًا عالميًا بعد اكتشاف أكثر من 200 حالة مؤكدة بالفيروس في أكثر من 20 بلداً منذ أوائل أيار/مايو، معظمها كانت في أوروبا وأميركا الشمالية.
ويعتقد الخبراء أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
ويعتقد الخبراء أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.