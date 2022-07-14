https://arabic.sputniknews.com/20220714/الولايات-المتحدة-ترفع-بعض-قيود-العقوبات-عن-روسيا-1065068099.html

الولايات المتحدة ترفع بعض العقوبات عن روسيا بما فيها "غازبروم"

الولايات المتحدة ترفع بعض العقوبات عن روسيا بما فيها "غازبروم"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن سماحها بالمعاملات المتعلقة بالأسمدة والأغذية والبذور والأدوية والمعدات الطبية مع روسيا. 14.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-14T18:23+0000

2022-07-14T18:23+0000

2022-07-14T18:54+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وعددت الوزارة في بيان لها الكيانات المعنية برفع العقوبات: وهي جميع المعاملات المتعلقة بما يلي: (2) الوقاية أو تشخيص أو علاج كوفيد-19(بما في ذلك الأبحاث أو الأبحاث السريرية المتعلقة بالوباء).(3) يُسمح بالتجارب السريرية المستمرة وغيرها من الأبحاث الطبية "، كما ورد في الترخيص.وأوضحت وزارة المالية أن "المنتجات المعفاة هي على وجه الخصوص المنتجات الغذائية للإنسان والحيوان، والأسمدة المعدنية والعضوية، والبذار، والمواد الإنجابية لتربية الحيوانات، والأدوية والمعدات الطبية".حيث يُسمح بالمعاملات مع شركة الطاقة "إس إي إف إي سيكيورنغ إنرجي فور يوروب جي إم بي إتش" حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220714/بلومبرغ-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-إمكانية-رفع-العقوبات-عن-عدد-من-الروس-1065058814.html

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