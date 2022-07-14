https://arabic.sputniknews.com/20220714/الولايات-المتحدة-ترفع-بعض-قيود-العقوبات-عن-روسيا-1065068099.html
الولايات المتحدة ترفع بعض العقوبات عن روسيا بما فيها "غازبروم"
الولايات المتحدة ترفع بعض العقوبات عن روسيا بما فيها "غازبروم"
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن سماحها بالمعاملات المتعلقة بالأسمدة والأغذية والبذور والأدوية والمعدات الطبية مع روسيا. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T18:23+0000
2022-07-14T18:23+0000
2022-07-14T18:54+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وعددت الوزارة في بيان لها الكيانات المعنية برفع العقوبات: وهي جميع المعاملات المتعلقة بما يلي: (2) الوقاية أو تشخيص أو علاج كوفيد-19(بما في ذلك الأبحاث أو الأبحاث السريرية المتعلقة بالوباء).(3) يُسمح بالتجارب السريرية المستمرة وغيرها من الأبحاث الطبية "، كما ورد في الترخيص.وأوضحت وزارة المالية أن "المنتجات المعفاة هي على وجه الخصوص المنتجات الغذائية للإنسان والحيوان، والأسمدة المعدنية والعضوية، والبذار، والمواد الإنجابية لتربية الحيوانات، والأدوية والمعدات الطبية".حيث يُسمح بالمعاملات مع شركة الطاقة "إس إي إف إي سيكيورنغ إنرجي فور يوروب جي إم بي إتش" حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/بلومبرغ-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-إمكانية-رفع-العقوبات-عن-عدد-من-الروس-1065058814.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة ترفع بعض العقوبات عن روسيا بما فيها "غازبروم"
18:23 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 18:54 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن سماحها بالمعاملات المتعلقة بالأسمدة والأغذية والبذور والأدوية والمعدات الطبية مع روسيا.
وعددت الوزارة في بيان لها الكيانات المعنية برفع العقوبات: وهي جميع المعاملات المتعلقة بما يلي:
(1) إنتاج أو تصنيع أو بيع أو نقل السلع الزراعية، أو المعدات الزراعية، أو الأدوية، أو المنتجات الطبية، أو قطع الغيار والملحقات الخاصة بها، أو تحديثات برامج الأجهزة الطبية".
(2) الوقاية أو تشخيص أو علاج كوفيد-19(بما في ذلك الأبحاث أو الأبحاث السريرية المتعلقة بالوباء).
(3) يُسمح بالتجارب السريرية المستمرة وغيرها من الأبحاث الطبية "، كما ورد في الترخيص.
وأوضحت وزارة المالية أن "المنتجات المعفاة هي على وجه الخصوص المنتجات الغذائية للإنسان والحيوان، والأسمدة المعدنية والعضوية، والبذار، والمواد الإنجابية لتربية الحيوانات، والأدوية والمعدات الطبية".
وأضافت الوزارة: "الولايات المتحدة سمحت مؤقتًا بإجراء عمليات مع شركة غازبروم جرمانيا، وهي الشركة الفرعية السابقة لشركة غازبروم، ورفعت العقوبات المفروضة على فرع "ألفا بنك" في كازاخستان".
حيث يُسمح بالمعاملات مع شركة الطاقة
"إس إي إف إي سيكيورنغ إنرجي فور يوروب جي إم بي إتش" حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.