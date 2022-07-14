https://arabic.sputniknews.com/20220714/الولايات-المتحدة-وأوكرانيا-تناقشان-تحديد-سعر-النفط-الروسي-1065041177.html
الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان تحديد سعر النفط الروسي
الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان تحديد سعر النفط الروسي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن نائب وزير الخزانة الأمريكي وولي أدييمو، خلال محادثاته مع وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارتشينكو، تحدث عن إحراز تقدم في... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T05:45+0000
2022-07-14T05:45+0000
2022-07-14T05:45+0000
العالم
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وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "نائب الوزير أدييمو والوزير مارتشينكو ناقشا التقدم المحرز على طريق تحديد السعر الأعلى للنفط الروسي".ويذكر أيضاً أن الطرفان ناقشا دعم الغرب لأوكرانيا من خلال المساعدات المالية والعسكرية والغذائية.أطلقت القوات المسلحة الروسية، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان تحديد سعر النفط الروسي
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن نائب وزير الخزانة الأمريكي وولي أدييمو، خلال محادثاته مع وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارتشينكو، تحدث عن إحراز تقدم في المفاوضات حول تحديد سقف السعر الأعلى للنفط الروسي.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "نائب الوزير أدييمو والوزير مارتشينكو ناقشا التقدم المحرز على طريق تحديد السعر الأعلى للنفط الروسي".
ويذكر أيضاً أن الطرفان ناقشا دعم الغرب لأوكرانيا من خلال المساعدات المالية والعسكرية والغذائية.
أطلقت القوات المسلحة الروسية، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".