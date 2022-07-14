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بايدن: أمريكا وإسرائيل تعملان على تطوير أسلحة الليزر
بايدن: أمريكا وإسرائيل تعملان على تطوير أسلحة الليزر
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعملان معا لتطوير أسلحة... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T12:46+0000
2022-07-14T12:48+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
إسرائيل
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وقال بايدن إن "قطاعي الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل سيتعاونان في تطوير أسلحة ليزر جديدة لضمان أمن الدولة الإسرائيلية والجيش الأمريكي".وقالت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس الأربعاء، إن إسرائيل تعتزم تطوير التعاون الدفاعي مع دول منطقة الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة.ووصل بايدن إلى إسرائيل، أمس الأربعاء، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.وخلال جولته الشرق أوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/لابيد-وبايدن-يبدآن-اجتماعا-ثنائيا-في-القدس-1065050248.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إسرائيل

بايدن: أمريكا وإسرائيل تعملان على تطوير أسلحة الليزر

12:46 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 12:48 GMT 14.07.2022)
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعملان معا لتطوير أسلحة ليزر جديدة لتأمين متطلبات الدولة الإسرائيلية والجيش الأمريكي.
وقال بايدن إن "قطاعي الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل سيتعاونان في تطوير أسلحة ليزر جديدة لضمان أمن الدولة الإسرائيلية والجيش الأمريكي".
وقالت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس الأربعاء، إن إسرائيل تعتزم تطوير التعاون الدفاعي مع دول منطقة الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة.
ووصل بايدن إلى إسرائيل، أمس الأربعاء، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
لابيد وبايدن يبدآن اجتماعا ثنائيا في القدس
09:16 GMT
وخلال جولته الشرق أوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.
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