https://arabic.sputniknews.com/20220714/بايدن-الولايات-المتحدة-لن-تسمح-للصين-وروسيا-بملء-فراغ-السلطة-في-الشرق-الأوسط-1065056842.html
بايدن: الولايات المتحدة لن تسمح للصين وروسيا بملء فراغ السلطة في الشرق الأوسط
بايدن: الولايات المتحدة لن تسمح للصين وروسيا بملء فراغ السلطة في الشرق الأوسط
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لتجنب خلق فراغ في السلطة في الشرق الأوسط يمكن أن تملأه الصين أو روسيا. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T12:45+0000
2022-07-14T12:45+0000
2022-07-14T12:45+0000
العالم
جو بايدن
اسرائيل
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "نفوذنا في الشرق الأوسط ... هناك الكثير من القضايا على المحك. سنواصل القيادة في المنطقة ولن نخلق فراغا تملؤه الصين أو روسيا ضد مصالح كل من إسرائيل والولايات المتحدة".وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق، اليوم: "سأكون أول رئيس يطير مباشرة من إسرائيل إلى جدة"، مضيفا أنه سيحمل رسالة مباشرة عن السلام بين إسرائيل والعالم العربي خلال زيارته للمملكة العربية السعودية. وكان لابيد قد طلب من بايدن نقل "رسالة سلام" إلى الدول العربية خلال رحلته إلى المملكة العربية السعودية أن يمرر "رسالة سلام" إلى الدول العربية "بما في ذلك الفلسطينيين" وذلك خلال رحلته إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.من جهة ثانية، كان لابيد قد صرح بأنه تحدث مع بايدن، خلال لقائهما اليوم بالقدس عن "التهديد الإيراني"، قائلاً: "نعتقد أنها ليست مسألة تتعلق بإسرائيل فحسب، بل مسألة عالمية"، مشدداً: "لن تكون هناك إيران نووية"، وأضاف: "تحدثنا حول السعودية، وضرورة تشكيل تحالف من الدول المعتدلة في المنطقة لمواجهة إيران". بدوره، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه بحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لابيد، خلال لقائهما في القدس، سبل اندماج إسرائيل بالمنطقة مع التأكيد على التزام واشنطن بأمن إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/بايدن-سأكون-أول-رئيس-أمريكي-يسافر-مباشرة-من-إسرائيل-إلى-السعودية-1065055247.html
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العالم, جو بايدن, اسرائيل, العالم العربي
بايدن: الولايات المتحدة لن تسمح للصين وروسيا بملء فراغ السلطة في الشرق الأوسط
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لتجنب خلق فراغ في السلطة في الشرق الأوسط يمكن أن تملأه الصين أو روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "نفوذنا في الشرق الأوسط ... هناك الكثير من القضايا على المحك. سنواصل القيادة في المنطقة ولن نخلق فراغا تملؤه الصين أو روسيا ضد مصالح كل من إسرائيل والولايات المتحدة".
وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق، اليوم: "سأكون أول رئيس يطير مباشرة من إسرائيل إلى جدة"، مضيفا أنه سيحمل رسالة مباشرة عن السلام بين إسرائيل والعالم العربي خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.
وكان لابيد قد طلب من بايدن نقل "رسالة سلام" إلى الدول العربية خلال رحلته إلى المملكة العربية السعودية أن يمرر "رسالة سلام" إلى الدول العربية "بما في ذلك الفلسطينيين" وذلك خلال رحلته إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لصحيفة "هآرتس
" الإسرائيلية.
من جهة ثانية، كان لابيد قد صرح بأنه تحدث مع بايدن، خلال لقائهما اليوم بالقدس عن "التهديد الإيراني"، قائلاً: "نعتقد أنها ليست مسألة تتعلق بإسرائيل فحسب، بل مسألة عالمية"، مشدداً: "لن تكون هناك إيران نووية"، وأضاف: "تحدثنا حول السعودية، وضرورة تشكيل تحالف من الدول المعتدلة في المنطقة لمواجهة إيران".
بدوره، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه بحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لابيد، خلال لقائهما في القدس، سبل اندماج إسرائيل بالمنطقة مع التأكيد على التزام واشنطن بأمن إسرائيل.