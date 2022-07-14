https://arabic.sputniknews.com/20220714/بايدن-سيطلب-من-إسرائيل-تزويد-أوكرانيا-بالسلاح-1065052740.html
بايدن سيطلب من إسرائيل تزويد أوكرانيا بالسلاح
بايدن سيطلب من إسرائيل تزويد أوكرانيا بالسلاح
ذكرت بوابة "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلب في اجتماع في القدس، يوم الخميس، من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد زيادة... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T11:05+0000
2022-07-14T11:05+0000
2022-07-14T11:06+0000
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سيطلب بايدن من لابيد في الاجتماع، اليوم الخميس، زيادة المساعدات العسكرية الإسرائيلية لأوكرانيا.ومن الملاحظ أن إسرائيل لم تقم بعد بتزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة.في وقت سابق من مايو/ أيار من العام الحالي، ذكرت وسائل الإعلام أن إسرائيل رفضت طلبًا أمريكيًا للسماح لبرلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ ألمانية مضادة للدبابات باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية. وفي فبراير/ شباط، أفادت الأنباء أنه حتى قبل بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حاولت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بـ "القبة الحديدية"، ولكن تمكنت تل أبيب من إيجاد وسيلة ومنع ذلك.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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بايدن سيطلب من إسرائيل تزويد أوكرانيا بالسلاح
11:05 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 11:06 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
ذكرت بوابة "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلب في اجتماع في القدس، يوم الخميس، من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
سيطلب بايدن من لابيد في الاجتماع، اليوم الخميس، زيادة المساعدات العسكرية الإسرائيلية لأوكرانيا.
ومن الملاحظ أن إسرائيل لم تقم بعد بتزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة.
في وقت سابق من مايو/ أيار من العام الحالي، ذكرت وسائل الإعلام أن إسرائيل رفضت طلبًا أمريكيًا للسماح لبرلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ ألمانية مضادة للدبابات باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية.
وفي فبراير/ شباط، أفادت الأنباء أنه حتى قبل بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حاولت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بـ "القبة الحديدية"، ولكن تمكنت تل أبيب من إيجاد وسيلة ومنع ذلك.