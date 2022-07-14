https://arabic.sputniknews.com/20220714/بريكس-عدد-من-الدول-الجديدة-ستنضم-إلى-المجموعة-1065041055.html
"بريكس": عدد من الدول الجديدة ستنضم إلى المجموعة
"بريكس": عدد من الدول الجديدة ستنضم إلى المجموعة
أعلنت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة "بريكس"، بورنيما أناند، اليوم الخميس، عن انضمام محتمل في القريب العاجل لدول جديدة إلى المجموعة. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T05:29+0000
2022-07-14T05:29+0000
2022-07-14T05:29+0000
العالم
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وقالت أناند خلال مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية إن "تركيا ومصر والسعودية قد تنضم قريبا جدا إلى بريكس".وأضافت أناند إنه "خلال قمة قادة بريكس الرابعة عشرة، التي عقدت بشكل افتراضي في الفترة من 23 إلى 24 يونيو/حزيران، ناقشت الصين وروسيا والهند هذه المسألة".وتابعت قائلة: "لقد أظهرت كل هذه الدول اهتمامها بالانضمام وتستعد للتقدم بطلب للعضوية وأعتقد أن هذه خطوة جيدة، نظرًا لأن التوسع يُنظر إليه دائمًا بشكل إيجابي، فمن الواضح أن هذا سيزيد من تأثير بريكس في جميع أنحاء العالم وآمل أن يكون ذلك". وأوضحت رئيسة المنتدى أن انضمام الدول إلى "بريكس" سيحدث بسرعة كبيرة، "لأن الآن جميع ممثلي نواة الاتحاد مهتمون بالتوسع، لذلك سيكون ذلك قريبًا جدًا".وأعربت أناند عن ثقتها في أن انضمام تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية يجب أن يتم بسرعة، حيث أن العملية قد انطلقت بالفعل. لكنها أوضحت أن الانضمام لن يحدث دفعة واحدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"بريكس": عدد من الدول الجديدة ستنضم إلى المجموعة
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أعلنت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة "بريكس"، بورنيما أناند، اليوم الخميس، عن انضمام محتمل في القريب العاجل لدول جديدة إلى المجموعة.
وقالت أناند خلال مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية
إن "تركيا ومصر والسعودية قد تنضم قريبا جدا إلى بريكس".
وأضافت أناند إنه "خلال قمة قادة بريكس الرابعة عشرة، التي عقدت بشكل افتراضي في الفترة من 23 إلى 24 يونيو/حزيران، ناقشت الصين وروسيا والهند هذه المسألة".
وتابعت قائلة: "لقد أظهرت كل هذه الدول اهتمامها بالانضمام وتستعد للتقدم بطلب للعضوية وأعتقد أن هذه خطوة جيدة، نظرًا لأن التوسع يُنظر إليه دائمًا بشكل إيجابي، فمن الواضح أن هذا سيزيد من تأثير بريكس في جميع أنحاء العالم وآمل أن يكون ذلك".
وأوضحت رئيسة المنتدى أن انضمام الدول إلى "بريكس" سيحدث بسرعة كبيرة، "لأن الآن جميع ممثلي نواة الاتحاد مهتمون بالتوسع، لذلك سيكون ذلك قريبًا جدًا".
وأعربت أناند عن ثقتها في أن انضمام تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية يجب أن يتم بسرعة، حيث أن العملية قد انطلقت بالفعل. لكنها أوضحت أن الانضمام لن يحدث دفعة واحدة.