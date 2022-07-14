https://arabic.sputniknews.com/20220714/بعد-قرار-إدانة-حميد-نوري-إيران-تستدعي-القائم-بالأعمال-السويدي-1065070209.html
بعد قرار إدانة حميد نوري... إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي
بعد قرار إدانة حميد نوري... إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال السويدي احتجاجا على حكم أصدرته محكمة سويدية بحق القاضي الإيراني السابق حميد نوري. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T20:31+0000
2022-07-14T20:31+0000
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وذكرت وكالة "فارس" أن الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال السويدي وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على الحكم.وفي الإطار ذاته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إدانة طهران الحكم.وقال كنعاني إن "هذه التهم مسيسة ولا أساس لها من الصحة، وتفتقر لأي مستندات حقيقية".وأضاف أن "القضاء السويدي يدعم الإرهاب من الناحية العملية من خلال الحكم على السيد حميد نوري".وكانت محكمة سويدية قد أصدرت حكما في وقت سابق اليوم بالسجن مدى الحياة على نوري بتهمة المشاركة في إعدام وتعذيب سجناء سياسيين بإيران في الثمانينيات من القرن الماضي.وأدانت المحكمة السويدية القاضي الإيراني السابق، وطالبت بدفع تعويضات عن الأضرار النفسية لعائلات الضحايا.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الخارجية-الإيرانية-تدعو-السويد-للإفراج-الفوري-عن-مواطنها-حميد-نوري-1061854030.html
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أخبار إ]يران, السويد
بعد قرار إدانة حميد نوري... إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي
20:31 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 20:37 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال السويدي احتجاجا على حكم أصدرته محكمة سويدية بحق القاضي الإيراني السابق حميد نوري.
وذكرت وكالة "فارس"
أن الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال السويدي وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على الحكم.
وفي الإطار ذاته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إدانة طهران الحكم.
وقال كنعاني إن "هذه التهم مسيسة ولا أساس لها من الصحة، وتفتقر لأي مستندات حقيقية".
وأضاف أن "القضاء السويدي يدعم الإرهاب من الناحية العملية من خلال الحكم على السيد حميد نوري".
وكانت محكمة سويدية قد أصدرت حكما في وقت سابق اليوم بالسجن مدى الحياة على نوري بتهمة المشاركة في إعدام وتعذيب سجناء سياسيين بإيران في الثمانينيات من القرن الماضي.
وأدانت المحكمة السويدية القاضي الإيراني السابق
، وطالبت بدفع تعويضات عن الأضرار النفسية لعائلات الضحايا.