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بكين: تحديد سقف أسعار النفط الروسي قضية معقدة للغاية
بكين: تحديد سقف أسعار النفط الروسي قضية معقدة للغاية
قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية شو جويينغ، اليوم الخميس، إن مسألة وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي أمر صعب، والحل يعتمد على رغبة جميع الأطراف في تخفيف... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T08:45+0000
2022-07-14T08:45+0000
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بكين - سبوتنيك. وقالت المتحدثة في إفادة صحفية: "تعتقد الصين أن هذه القضية معقدة للغاية، وشرط حل المشكلة هو أن تبذل جميع الأطراف المعنية جهودا للتوفيق وتعزيز المفاوضات، والمساعدة في تقليل التوترات في أزمة أوكرانيا وليس تصعيدها، فهذا في مصلحة جميع الأطراف".وفي وقت سابق اليوم، أكدت شو جويينغ، أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ناقشا القضية خلال اجتماع عبر الإنترنت في أوائل يوليو/تموز.من جهة ثانية، قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة والدول الرئيسية المستهلكة للنفط تواصل الاتفاق على معايير تحديد سقف لسعر النفط الروسي.في السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه ناقش مع نائب الرئيس الصيني فكرة تحديد سعر معين للنفط الروسي، واتفق الطرفان على "مواصلة العمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220713/الولايات-المتحدة-وشركاؤها-يتفقون-على-معايير-لتحديد-سقف-أسعار-النفط-الروسي-1065024667.html
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العالم, الصين, روسيا

بكين: تحديد سقف أسعار النفط الروسي قضية معقدة للغاية

08:45 GMT 14.07.2022
© Sputnik . Виталий Тимкивمنشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي
منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية شو جويينغ، اليوم الخميس، إن مسألة وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي أمر صعب، والحل يعتمد على رغبة جميع الأطراف في تخفيف التوترات في أوكرانيا.
بكين - سبوتنيك. وقالت المتحدثة في إفادة صحفية: "تعتقد الصين أن هذه القضية معقدة للغاية، وشرط حل المشكلة هو أن تبذل جميع الأطراف المعنية جهودا للتوفيق وتعزيز المفاوضات، والمساعدة في تقليل التوترات في أزمة أوكرانيا وليس تصعيدها، فهذا في مصلحة جميع الأطراف".
وفي وقت سابق اليوم، أكدت شو جويينغ، أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ناقشا القضية خلال اجتماع عبر الإنترنت في أوائل يوليو/تموز.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
الولايات المتحدة وشركاؤها يتفقون على معايير لتحديد سقف أسعار النفط الروسي
أمس, 13:34 GMT
من جهة ثانية، قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة والدول الرئيسية المستهلكة للنفط تواصل الاتفاق على معايير تحديد سقف لسعر النفط الروسي.
في السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه ناقش مع نائب الرئيس الصيني فكرة تحديد سعر معين للنفط الروسي، واتفق الطرفان على "مواصلة العمل".
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