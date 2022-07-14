https://arabic.sputniknews.com/20220714/بوتين-يوقع-قانونا-للرد-على-التمييز-ضد-وسائل-الإعلام-الروسية-1065062132.html
بوتين يوقع قانونا للرد على التمييز ضد وسائل الإعلام الروسية
بوتين يوقع قانونا للرد على التمييز ضد وسائل الإعلام الروسية
وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا بشأن إجراءات رادعة، ردا على التمييز ضد وسائل الإعلام الروسية في الخارج. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T14:37+0000
2022-07-14T14:37+0000
2022-07-14T14:37+0000
روسيا
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وتم نشر الوثيقة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.وجاء في الوثيقة: "للمدعي العام ونوابه الحق في حظر أنشطة وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا، وكذلك تعليق تراخيص وسائل الإعلام الروسية لنشر معلومات كاذبة (بالنسبة للانتهاك الأول - لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، للمرة الثانية - حتى ستة أشهر).وأضافت الوثيقة: "في حالة تكرار نشر مواد مزيفة، يجوز للمدعي العام أن يطلب إعلان بطلان الترخيص. ومع ذلك، يمكن استعادتها بقرار من هيئة حماية المستهلك، إذا قامت الوسائط بإزالة الرسائل غير الدقيقة. قد يفقد الصحفيون الأجانب اعتمادهم إذا تم الكشف عن وقائع أفعال غير ودية أو فُرضت قيود على وسائل الإعلام الروسية العاملة في الخارج. بالإضافة إلى ذلك ، يتم إجراء تعديلات على المادة 57 من قانون وسائل الإعلام، التي تنظم إخلاء مكتب التحرير من المسؤولية عن نشر معلومات لا تتوافق مع الواقع. الآن سيتحمل الصحفيون مسؤولية إعادة إنتاج مواد مزيفة عن الجيش، ومنشورات تعبر عن عدم احترام المجتمع والدولة، وتدعو إلى المشاركة في أعمال غير مصرح بها أو فرض عقوبات على روسيا ومواطنيها".
https://arabic.sputniknews.com/20220714/بوتين-يوقع-قانونا-مرتبطا-بعمل-ونشاط-العملاء-الأجانب-في-روسيا-1065052092.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يوقع قانونا للرد على التمييز ضد وسائل الإعلام الروسية
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وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا بشأن إجراءات رادعة، ردا على التمييز ضد وسائل الإعلام الروسية في الخارج.
وتم نشر الوثيقة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
وجاء في الوثيقة: "للمدعي العام ونوابه الحق في حظر أنشطة وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا، وكذلك تعليق تراخيص وسائل الإعلام الروسية لنشر معلومات كاذبة (بالنسبة للانتهاك الأول - لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، للمرة الثانية - حتى ستة أشهر).
نحن نتحدث عن معلومات خطيرة وغير قانونية، بما في ذلك معلومات تعبر عن عدم احترام واضح للمجتمع أو الدولة أو الدستور، وتهدف إلى تشويه سمعة الجيش الروسي، وكذلك تتعلق بفرض عقوبات على روسيا".
وأضافت الوثيقة: "في حالة تكرار نشر مواد مزيفة، يجوز للمدعي العام أن يطلب إعلان بطلان الترخيص. ومع ذلك، يمكن استعادتها بقرار من هيئة حماية المستهلك، إذا قامت الوسائط بإزالة الرسائل غير الدقيقة. قد يفقد الصحفيون الأجانب اعتمادهم إذا تم الكشف عن وقائع أفعال غير ودية أو فُرضت قيود على وسائل الإعلام الروسية العاملة في الخارج. بالإضافة إلى ذلك ، يتم إجراء تعديلات على المادة 57 من قانون وسائل الإعلام، التي تنظم إخلاء مكتب التحرير من المسؤولية عن نشر معلومات لا تتوافق مع الواقع. الآن سيتحمل الصحفيون مسؤولية إعادة إنتاج مواد مزيفة عن الجيش، ومنشورات تعبر عن عدم احترام المجتمع والدولة، وتدعو إلى المشاركة في أعمال غير مصرح بها أو فرض عقوبات على روسيا ومواطنيها".