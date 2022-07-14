https://arabic.sputniknews.com/20220714/بوتين-يوقع-قانونا-مرتبطا-بعمل-ونشاط-العملاء-الأجانب-في-روسيا-1065052092.html
بوتين يوقع قانونا مرتبطا بعمل ونشاط العملاء الأجانب في روسيا
بوتين يوقع قانونا مرتبطا بعمل ونشاط العملاء الأجانب في روسيا
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قانونا يلخص قواعد التشريع المرتبطة بشأن عمل ونشاط العملاء الأجانب في البلاد. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T10:48+0000
2022-07-14T10:48+0000
2022-07-14T10:48+0000
روسيا
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ونشر موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الوثيقة التي تم توقيعها من الرئيس بوتين، وذلك بعد تقديم أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن مراقبة أنشطة الأشخاص والعملاء العاملين مع الكيانات الأجنبية في البلاد.ويلخص القانون قواعد التشريع الروسي بشأن العملاء الأجانب، حيث تم توضيح مفاهيم "الوكيل الأجنبي" و"النفوذ الأجنبي" و"المصدر الأجنبي" و"الشخصية السياسية"، ومن يمكن الاعتراف به كعميل أجنبي.كما تم تحديد سجل واحد للعملاء الأجانب في البلاد وحُددت فيه إجراءات الإدراج والاستبعاد منه.في سياق متصل، قال أحد واضعي مشروع القانون، فاسيلي بيسكاريف، للصحفيين إن هذه المبادرة مهمة لأن هذه المنظمات تحاول التأثير بنشاط على الوضع السياسي المحلي في روسيا من خلال التأثير على نتائج الانتخابات والشباب.وتبنى مجلس الدوما الروسي في وقت سابق بالقراءة الثانية، مشروع قانون يقضي بتسجيل وسائل الإعلام الأجنبية، التي تمول من الخارج، وتعمل على أراضي روسيا الاتحادية، كوكلاء لجهة أجنبية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يوقع قانونا مرتبطا بعمل ونشاط العملاء الأجانب في روسيا
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قانونا يلخص قواعد التشريع المرتبطة بشأن عمل ونشاط العملاء الأجانب في البلاد.
ونشر موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية
الوثيقة التي تم توقيعها من الرئيس بوتين، وذلك بعد تقديم أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن مراقبة أنشطة الأشخاص والعملاء العاملين مع الكيانات الأجنبية في البلاد.
ويلخص القانون قواعد التشريع الروسي بشأن العملاء الأجانب، حيث تم توضيح مفاهيم "الوكيل الأجنبي" و"النفوذ الأجنبي" و"المصدر الأجنبي" و"الشخصية السياسية"، ومن يمكن الاعتراف به كعميل أجنبي.
كما تم تحديد سجل واحد للعملاء الأجانب في البلاد وحُددت فيه إجراءات الإدراج والاستبعاد منه.
في سياق متصل، قال أحد واضعي مشروع القانون، فاسيلي بيسكاريف، للصحفيين إن هذه المبادرة مهمة لأن هذه المنظمات تحاول التأثير بنشاط على الوضع السياسي المحلي في روسيا من خلال التأثير على نتائج الانتخابات والشباب.
وتبنى مجلس الدوما الروسي
في وقت سابق بالقراءة الثانية، مشروع قانون يقضي بتسجيل وسائل الإعلام الأجنبية، التي تمول من الخارج، وتعمل على أراضي روسيا الاتحادية، كوكلاء لجهة أجنبية.