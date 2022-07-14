https://arabic.sputniknews.com/20220714/بوغدانوف-نأمل-أن-تتبع-إسرائيل-نهجا-صحيحا-في-حال-طلبت-الولايات-المتحدة-منها-إرسال-أسلحة-إلى-كييف-1065061299.html
بوغدانوف: نأمل أن تتبع إسرائيل نهجا صحيحا في حال طلبت الولايات المتحدة منها إرسال أسلحة إلى كييف
بوغدانوف: نأمل أن تتبع إسرائيل نهجا صحيحا في حال طلبت الولايات المتحدة منها إرسال أسلحة إلى كييف
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن موسكو تأمل في أن تتخذ القيادة الإسرائيلية قرارا صائبا تجاه طلبات الولايات المتحدة، المحتملة،... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T14:24+0000
2022-07-14T14:24+0000
2022-07-14T14:46+0000
روسيا
إسرائيل
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في وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلب خلال زيارته لإسرائيل من رئيس الوزراء يائير لابيد البدء في تزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة.في وقت سابق من مايو/ أيار من العام الحالي، ذكرت وسائل الإعلام أن إسرائيل رفضت طلبا أمريكيا للسماح لبرلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ ألمانية مضادة للدبابات باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية.وفي فبراير/ شباط، أفادت الأنباء أنه حتى قبل بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حاولت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بـ "القبة الحديدية"، ولكن تمكنت تل أبيب من إيجاد وسيلة ومنع ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/إعلام-واشنطن-ستطلب-من-إسرائيل-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-1065042281.html
https://arabic.sputniknews.com/20220714/بايدن-أمريكا-وإسرائيل-تعملان-على-تطوير-أسلحة-الليزر-1065056975.html
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روسيا, إسرائيل
بوغدانوف: نأمل أن تتبع إسرائيل نهجا صحيحا في حال طلبت الولايات المتحدة منها إرسال أسلحة إلى كييف
14:24 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 14:46 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن موسكو تأمل في أن تتخذ القيادة الإسرائيلية قرارا صائبا تجاه طلبات الولايات المتحدة، المحتملة، تزويد كييف بالأسلحة.
في وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلب خلال زيارته لإسرائيل من رئيس الوزراء يائير لابيد البدء في تزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة.
وأجاب بوغدانوف على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما ذكره الموقع الأمريكي، قائلا: "لا أعرف ما الذي اقترحه هناك وما نوع رد الفعل، لكننا نأمل أن يكون لدى القيادة الإسرائيلية ما يكفي من الحكمة للتصرف بشكل صحيح وبناء في العلاقات مع روسيا في جميع المجالات".
في وقت سابق من مايو/ أيار من العام الحالي، ذكرت وسائل الإعلام أن إسرائيل رفضت طلبا أمريكيا للسماح لبرلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ ألمانية مضادة للدبابات باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية.
وفي فبراير/ شباط، أفادت الأنباء أنه حتى قبل بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حاولت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بـ "القبة الحديدية"، ولكن تمكنت تل أبيب من إيجاد وسيلة ومنع ذلك.