عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220714/بوغدانوف-نأمل-أن-تتبع-إسرائيل-نهجا-صحيحا-في-حال-طلبت-الولايات-المتحدة-منها-إرسال-أسلحة-إلى-كييف-1065061299.html
بوغدانوف: نأمل أن تتبع إسرائيل نهجا صحيحا في حال طلبت الولايات المتحدة منها إرسال أسلحة إلى كييف
بوغدانوف: نأمل أن تتبع إسرائيل نهجا صحيحا في حال طلبت الولايات المتحدة منها إرسال أسلحة إلى كييف
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن موسكو تأمل في أن تتخذ القيادة الإسرائيلية قرارا صائبا تجاه طلبات الولايات المتحدة، المحتملة،... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T14:24+0000
2022-07-14T14:46+0000
روسيا
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048706983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f765af0deb46511e87efbf36780695e7.jpg
في وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلب خلال زيارته لإسرائيل من رئيس الوزراء يائير لابيد البدء في تزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة.في وقت سابق من مايو/ أيار من العام الحالي، ذكرت وسائل الإعلام أن إسرائيل رفضت طلبا أمريكيا للسماح لبرلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ ألمانية مضادة للدبابات باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية.وفي فبراير/ شباط، أفادت الأنباء أنه حتى قبل بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حاولت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بـ "القبة الحديدية"، ولكن تمكنت تل أبيب من إيجاد وسيلة ومنع ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/إعلام-واشنطن-ستطلب-من-إسرائيل-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-1065042281.html
https://arabic.sputniknews.com/20220714/بايدن-أمريكا-وإسرائيل-تعملان-على-تطوير-أسلحة-الليزر-1065056975.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048706983_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8aeb88b9c5e44b2a1b016aab0e9767cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, إسرائيل

بوغدانوف: نأمل أن تتبع إسرائيل نهجا صحيحا في حال طلبت الولايات المتحدة منها إرسال أسلحة إلى كييف

14:24 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 14:46 GMT 14.07.2022)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن موسكو تأمل في أن تتخذ القيادة الإسرائيلية قرارا صائبا تجاه طلبات الولايات المتحدة، المحتملة، تزويد كييف بالأسلحة.
في وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلب خلال زيارته لإسرائيل من رئيس الوزراء يائير لابيد البدء في تزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة.
وأجاب بوغدانوف على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما ذكره الموقع الأمريكي، قائلا: "لا أعرف ما الذي اقترحه هناك وما نوع رد الفعل، لكننا نأمل أن يكون لدى القيادة الإسرائيلية ما يكفي من الحكمة للتصرف بشكل صحيح وبناء في العلاقات مع روسيا في جميع المجالات".
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إعلام: واشنطن ستطلب من إسرائيل إمداد أوكرانيا بالأسلحة
06:37 GMT
في وقت سابق من مايو/ أيار من العام الحالي، ذكرت وسائل الإعلام أن إسرائيل رفضت طلبا أمريكيا للسماح لبرلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ ألمانية مضادة للدبابات باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية.
وفي فبراير/ شباط، أفادت الأنباء أنه حتى قبل بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حاولت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بـ "القبة الحديدية"، ولكن تمكنت تل أبيب من إيجاد وسيلة ومنع ذلك.
شعاع الليزر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
بايدن: أمريكا وإسرائيل تعملان على تطوير أسلحة الليزر
12:46 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожилая женщина на одной из улиц в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала