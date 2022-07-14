https://arabic.sputniknews.com/20220714/بيسكوف-بريكس-لن-تكون-قادرة-على-أن-تصبح-بديلا-لمجموعة-العشرين-في-حال-توسعها-1065055455.html
بيسكوف: "بريكس" لن تكون قادرة على أن تصبح بديلا لمجموعة العشرين في حال توسعها
بيسكوف: "بريكس" لن تكون قادرة على أن تصبح بديلا لمجموعة العشرين في حال توسعها
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن مجموعة "بريكس"، في حال توسعها، لن تتمكن من أن تصبح بديلاً لمجموعة العشرين، على الرغم... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T12:15+0000
2022-07-14T12:15+0000
2022-07-14T12:15+0000
روسيا
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وقال بيسكوف بهذا الصدد: "لا مستحيل هذه آلية مهمة للتنسيق والتفاعل والتعاون، والتي تشمل البلدان التي لديها حصة كبيرة جداً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".وأضاف بيسكوف: "لكن، بالطبع، مجموعة العشرين هي آلية مختلفة تماما، آلية أوسع، لذلك، فهما ليستا قابلتين للتبادل، بل كليهما مكملتان لبعضهما البعض".أعلنت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة "بريكس"، بورنيما أناند، اليوم الخميس، عن انضمام محتمل في القريب العاجل لدول جديدة إلى المجموعة.وقالت أناند خلال مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية إن "تركيا ومصر والسعودية قد تنضم قريبا جدا إلى بريكس".
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روسيا
بيسكوف: "بريكس" لن تكون قادرة على أن تصبح بديلا لمجموعة العشرين في حال توسعها
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن مجموعة "بريكس"، في حال توسعها، لن تتمكن من أن تصبح بديلاً لمجموعة العشرين، على الرغم من كونها آلية مهمة للتعاون بين الدول ذات حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال بيسكوف بهذا الصدد: "لا مستحيل هذه آلية مهمة للتنسيق والتفاعل والتعاون، والتي تشمل البلدان التي لديها حصة كبيرة جداً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
وأضاف بيسكوف: "لكن، بالطبع، مجموعة العشرين هي آلية مختلفة تماما، آلية أوسع، لذلك، فهما ليستا قابلتين للتبادل، بل كليهما مكملتان لبعضهما البعض".
أعلنت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة "بريكس"، بورنيما أناند، اليوم الخميس، عن انضمام محتمل في القريب العاجل لدول جديدة إلى المجموعة.
وقالت أناند خلال مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية
إن "تركيا ومصر والسعودية قد تنضم قريبا جدا إلى بريكس".