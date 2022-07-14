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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220714/تحذير-من-هجمات-إرهابية-قد-تستهدف-قادة-أوروبا-بأسلحة-مهربة-من-أوكرانيا-1065041480.html
تحذير من هجمات إرهابية قد تستهدف قادة أوروبا بأسلحة مهربة من أوكرانيا
تحذير من هجمات إرهابية قد تستهدف قادة أوروبا بأسلحة مهربة من أوكرانيا
أعلن برلماني أوكراني سابق احتمال تعرض أوروبا إلى هجمات إرهابية. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T06:02+0000
2022-07-14T06:12+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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والسبب وصول المزيد من الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية من خلال تهريب أسلحة يحصل عليها نظام زيلينسكي في أوكرانيا من الغرب إلى أنحاء العالم.ونشر إيليا كيفا، هو عضو سابق في البرلمان الأوكراني، فيديو يوضح كيف يتم نقل أسلحة يجب تسليمها إلى الجيش الأوكراني إلى سوق سوداء لتصل بعد بيعها هناك إلى أي مكان في العالم.ووفق ناشر الفيديو الذي تم تصويره في الخفاء، يمكن أن تتعرض أوروبا إلى هجمات إرهابية ينفذها مَن اشترى أسلحة مهربة من أوكرانيا. ولا يمكن استبعاد إمكانية وقوع هجمة إرهابية تستهدف موكب المستشار الألماني شولتز بصاروخ "جافلين" الأمريكي أو طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بصاروخ "نلاو" الإنجليزي.
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العالم, أخبار أوكرانيا

تحذير من هجمات إرهابية قد تستهدف قادة أوروبا بأسلحة مهربة من أوكرانيا

06:02 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 06:12 GMT 14.07.2022)
© Sputnik . Алексей Агарышев / الذهاب إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
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أعلن برلماني أوكراني سابق احتمال تعرض أوروبا إلى هجمات إرهابية.
والسبب وصول المزيد من الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية من خلال تهريب أسلحة يحصل عليها نظام زيلينسكي في أوكرانيا من الغرب إلى أنحاء العالم.
ونشر إيليا كيفا، هو عضو سابق في البرلمان الأوكراني، فيديو يوضح كيف يتم نقل أسلحة يجب تسليمها إلى الجيش الأوكراني إلى سوق سوداء لتصل بعد بيعها هناك إلى أي مكان في العالم.
ووفق ناشر الفيديو الذي تم تصويره في الخفاء، يمكن أن تتعرض أوروبا إلى هجمات إرهابية ينفذها مَن اشترى أسلحة مهربة من أوكرانيا. ولا يمكن استبعاد إمكانية وقوع هجمة إرهابية تستهدف موكب المستشار الألماني شولتز بصاروخ "جافلين" الأمريكي أو طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بصاروخ "نلاو" الإنجليزي.
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