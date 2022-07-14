https://arabic.sputniknews.com/20220714/ترامب-يعلن-وفاة-زوجته-الأولى-إيفانا-1065070513.html
ترامب يعلن وفاة زوجته الأولى إيفانا
ترامب يعلن وفاة زوجته الأولى إيفانا
نعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، زوجته الأولى، إيفانا ترامب، التي توفيت في منزلها في نيويورك. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T20:38+0000
2022-07-14T20:38+0000
2022-07-14T20:38+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049127309_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_ae8f07aaede94597003211513db8ed5f.jpg
وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "توفيت إيفانا ترامب في منزلها في نيويورك، كانت امرأة رائعة وجميلة، وعاشت حياة رائعة وملهمة".ولدت إيفانا ترامب في تشيكوسلوفاكيا عام 1949، وتزوجت ترامب عام 1977، وانفصل الزوجان عن بعضهما عام 1992، وتكلل هذا الزواج بأنجابهما ثلاثة أطفال، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك.وسيعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى واشنطن العاصمة هذا الشهر للمرة الأولى منذ تنحيه عن منصبه العام الماضي.وسيلقي ترامب خطابا رئيسيا في 26 يوليو/ تموز في قمة السياسة لمعهد "America First Policy"، وهو معهد أبحاث غير هادف للربح بقيادة كبار المسؤولين السابقين في إدارته، حيث ستركز القمة على قضايا مثل أسعار الطاقة والتضخم والتعليم والجريمة وأمن الحدود، وفقا لما نشره موقع "أكسيوس"، اليوم الخميس.ومن المتوقع أن يحضر العديد من الجمهوريين البارزين، بمن فيهم مسؤولون سابقون في البيت الأبيض في ترامب مثل كيليان كونواي وجون بولتون ورئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/ترامب-يكشف-موقفه-من-الحرب-في-أوكرانيا-لو-كان-رئيسا-للبلاد-1064917953.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049127309_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_4e2984f8e12bcec27116af93846567d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يعلن وفاة زوجته الأولى إيفانا
تابعنا عبر
نعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، زوجته الأولى، إيفانا ترامب، التي توفيت في منزلها في نيويورك.
وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "توفيت إيفانا ترامب في منزلها في نيويورك، كانت امرأة رائعة وجميلة، وعاشت حياة رائعة وملهمة".
ولدت إيفانا ترامب في تشيكوسلوفاكيا عام 1949، وتزوجت ترامب عام 1977، وانفصل الزوجان عن بعضهما عام 1992، وتكلل هذا الزواج بأنجابهما ثلاثة أطفال، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك.
وسيعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى واشنطن العاصمة هذا الشهر للمرة الأولى منذ تنحيه عن منصبه العام الماضي.
وسيلقي ترامب خطابا رئيسيا في 26 يوليو/ تموز في قمة السياسة لمعهد "America First Policy"، وهو معهد أبحاث غير هادف للربح بقيادة كبار المسؤولين السابقين في إدارته، حيث ستركز القمة على قضايا مثل أسعار الطاقة والتضخم والتعليم والجريمة وأمن الحدود، وفقا لما نشره موقع "أكسيوس
"، اليوم الخميس.
ومن المتوقع أن يحضر العديد من الجمهوريين البارزين، بمن فيهم مسؤولون سابقون في البيت الأبيض في ترامب مثل كيليان كونواي وجون بولتون ورئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش.