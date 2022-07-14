https://arabic.sputniknews.com/20220714/ترامب-يعلن-وفاة-زوجته-الأولى-إيفانا-1065070513.html

ترامب يعلن وفاة زوجته الأولى إيفانا

ترامب يعلن وفاة زوجته الأولى إيفانا

نعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، زوجته الأولى، إيفانا ترامب، التي توفيت في منزلها في نيويورك. 14.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-14T20:38+0000

2022-07-14T20:38+0000

2022-07-14T20:38+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049127309_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_ae8f07aaede94597003211513db8ed5f.jpg

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "توفيت إيفانا ترامب في منزلها في نيويورك، كانت امرأة رائعة وجميلة، وعاشت حياة رائعة وملهمة".ولدت إيفانا ترامب في تشيكوسلوفاكيا عام 1949، وتزوجت ترامب عام 1977، وانفصل الزوجان عن بعضهما عام 1992، وتكلل هذا الزواج بأنجابهما ثلاثة أطفال، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك.وسيعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى واشنطن العاصمة هذا الشهر للمرة الأولى منذ تنحيه عن منصبه العام الماضي.وسيلقي ترامب خطابا رئيسيا في 26 يوليو/ تموز في قمة السياسة لمعهد "America First Policy"، وهو معهد أبحاث غير هادف للربح بقيادة كبار المسؤولين السابقين في إدارته، حيث ستركز القمة على قضايا مثل أسعار الطاقة والتضخم والتعليم والجريمة وأمن الحدود، وفقا لما نشره موقع "أكسيوس"، اليوم الخميس.ومن المتوقع أن يحضر العديد من الجمهوريين البارزين، بمن فيهم مسؤولون سابقون في البيت الأبيض في ترامب مثل كيليان كونواي وجون بولتون ورئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش.

https://arabic.sputniknews.com/20220710/ترامب-يكشف-موقفه-من-الحرب-في-أوكرانيا-لو-كان-رئيسا-للبلاد-1064917953.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية