https://arabic.sputniknews.com/20220714/ترامب-يعود-إلى-العاصمة-واشنطن-لأول-مرة-منذ-مغادرته-منصبه-1065062031.html
ترامب يعود إلى العاصمة واشنطن لأول مرة منذ مغادرته منصبه
ترامب يعود إلى العاصمة واشنطن لأول مرة منذ مغادرته منصبه
سيعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى واشنطن العاصمة هذا الشهر للمرة الأولى منذ تنحيه عن منصبه العام الماضي. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T14:35+0000
2022-07-14T14:35+0000
2022-07-14T14:35+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وسيلقي ترامب خطابا رئيسيا في 26 يوليو/ تموز في قمة السياسة لمعهد "America First Policy"، وهو معهد أبحاث غير هادف للربح بقيادة كبار المسؤولين السابقين في إدارته، حيث ستركز القمة على قضايا مثل أسعار الطاقة والتضخم والتعليم والجريمة وأمن الحدود، وفقا لموقع "أكسيوس".ومن المتوقع أن يحضر العديد من الجمهوريين البارزين، بمن فيهم مسؤولون سابقون في البيت الأبيض في ترامب مثل كيليان كونواي وجون بولتون ورئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش.وتأتي زيارة ترامب في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع أجرته Politico-Morning Consult أن 61% من الأمريكيين يعتقدون أنه لا ينبغي أن يترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، مقابل 64% يشعرون بالشيء نفسه بشأن الرئيس الحالي جو بايدن.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
ترامب يعود إلى العاصمة واشنطن لأول مرة منذ مغادرته منصبه
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سيعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى واشنطن العاصمة هذا الشهر للمرة الأولى منذ تنحيه عن منصبه العام الماضي.
وسيلقي ترامب خطابا رئيسيا في 26 يوليو/ تموز في قمة السياسة لمعهد "America First Policy"، وهو معهد أبحاث غير هادف للربح بقيادة كبار المسؤولين السابقين في إدارته، حيث ستركز القمة على قضايا مثل أسعار الطاقة والتضخم والتعليم والجريمة وأمن الحدود، وفقا لموقع "أكسيوس
".
ومن المتوقع أن يحضر العديد من الجمهوريين البارزين، بمن فيهم مسؤولون سابقون في البيت الأبيض في ترامب مثل كيليان كونواي وجون بولتون ورئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش.
وتأتي زيارة ترامب في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع أجرته Politico-Morning Consult
أن 61% من الأمريكيين يعتقدون أنه لا ينبغي أن يترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، مقابل 64% يشعرون بالشيء نفسه بشأن الرئيس الحالي جو بايدن.