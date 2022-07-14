عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220714/ترامب-يعود-إلى-العاصمة-واشنطن-لأول-مرة-منذ-مغادرته-منصبه-1065062031.html
ترامب يعود إلى العاصمة واشنطن لأول مرة منذ مغادرته منصبه
ترامب يعود إلى العاصمة واشنطن لأول مرة منذ مغادرته منصبه
سيعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى واشنطن العاصمة هذا الشهر للمرة الأولى منذ تنحيه عن منصبه العام الماضي. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T14:35+0000
2022-07-14T14:35+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1049950019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7090863dadff585fa23dde86dd9d13f2.jpg
وسيلقي ترامب خطابا رئيسيا في 26 يوليو/ تموز في قمة السياسة لمعهد "America First Policy"، وهو معهد أبحاث غير هادف للربح بقيادة كبار المسؤولين السابقين في إدارته، حيث ستركز القمة على قضايا مثل أسعار الطاقة والتضخم والتعليم والجريمة وأمن الحدود، وفقا لموقع "أكسيوس".ومن المتوقع أن يحضر العديد من الجمهوريين البارزين، بمن فيهم مسؤولون سابقون في البيت الأبيض في ترامب مثل كيليان كونواي وجون بولتون ورئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش.وتأتي زيارة ترامب في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع أجرته Politico-Morning Consult أن 61% من الأمريكيين يعتقدون أنه لا ينبغي أن يترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، مقابل 64% يشعرون بالشيء نفسه بشأن الرئيس الحالي جو بايدن.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1049950019_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c69d39a796dc54073659f5d10f24ecaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ترامب يعود إلى العاصمة واشنطن لأول مرة منذ مغادرته منصبه

14:35 GMT 14.07.2022
© AP Photo / LM Oteroالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / LM Otero
تابعنا عبرTelegram
سيعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى واشنطن العاصمة هذا الشهر للمرة الأولى منذ تنحيه عن منصبه العام الماضي.
وسيلقي ترامب خطابا رئيسيا في 26 يوليو/ تموز في قمة السياسة لمعهد "America First Policy"، وهو معهد أبحاث غير هادف للربح بقيادة كبار المسؤولين السابقين في إدارته، حيث ستركز القمة على قضايا مثل أسعار الطاقة والتضخم والتعليم والجريمة وأمن الحدود، وفقا لموقع "أكسيوس".
ومن المتوقع أن يحضر العديد من الجمهوريين البارزين، بمن فيهم مسؤولون سابقون في البيت الأبيض في ترامب مثل كيليان كونواي وجون بولتون ورئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش.
وتأتي زيارة ترامب في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع أجرته Politico-Morning Consult أن 61% من الأمريكيين يعتقدون أنه لا ينبغي أن يترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، مقابل 64% يشعرون بالشيء نفسه بشأن الرئيس الحالي جو بايدن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожилая женщина на одной из улиц в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала