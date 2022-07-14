https://arabic.sputniknews.com/20220714/تركيا-تعلن-تحييد-5-من-عناصر-حزب-العمال-الكردستاني-في-العراق-1065066943.html
تركيا تعلن تحييد 5 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" في العراق
تركيا تعلن تحييد 5 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" في العراق
أعلن الجيش التركي، اليوم الخميس، تحييد 5 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي) شمالي العراق. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T17:43+0000
2022-07-14T17:43+0000
2022-07-14T17:43+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107410_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_1b4c33ab11ef2ec2c9402457a26e94ff.jpg
وصرحت وزارة الدفاع التركية في بيان أن القوات المسلحة عازمة ومصممة على "تجفيف منابع الإرهاب"، بحسب وكالة الأناضول".وذكر البيان أن الجيش التركي تمكن من تحييد "5 إرهابيين من بي كي كي"، شمالي العراق.وأوضح البيان أن ذلك جاء إثر رصدهم في منطقتي عمليتي "المخلب-القفل" و"مخلب النمر".وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/الجيش-التركي-يستهدف-مشروع-مياه-في-الحسكة-السورية-1065020374.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107410_267:0:1200:700_1920x0_80_0_0_1f457e3a1faa1fe7a5530744e09e6782.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
تركيا تعلن تحييد 5 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" في العراق
تابعنا عبر
أعلن الجيش التركي، اليوم الخميس، تحييد 5 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي) شمالي العراق.
وصرحت وزارة الدفاع التركية في بيان أن القوات المسلحة عازمة ومصممة على "تجفيف منابع الإرهاب"، بحسب وكالة الأناضول"
.
وذكر البيان أن الجيش التركي تمكن من تحييد "5 إرهابيين من بي كي كي"، شمالي العراق.
وأوضح البيان أن ذلك جاء إثر رصدهم في منطقتي عمليتي "المخلب-القفل" و"مخلب النمر".
وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.