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تركيا تعلن تحييد 5 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" في العراق
تركيا تعلن تحييد 5 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" في العراق
أعلن الجيش التركي، اليوم الخميس، تحييد 5 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي) شمالي العراق. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T17:43+0000
2022-07-14T17:43+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم
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وصرحت وزارة الدفاع التركية في بيان أن القوات المسلحة عازمة ومصممة على "تجفيف منابع الإرهاب"، بحسب وكالة الأناضول".وذكر البيان أن الجيش التركي تمكن من تحييد "5 إرهابيين من بي كي كي"، شمالي العراق.وأوضح البيان أن ذلك جاء إثر رصدهم في منطقتي عمليتي "المخلب-القفل" و"مخلب النمر".وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.​​​​وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/الجيش-التركي-يستهدف-مشروع-مياه-في-الحسكة-السورية-1065020374.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم

تركيا تعلن تحييد 5 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" في العراق

17:43 GMT 14.07.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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أعلن الجيش التركي، اليوم الخميس، تحييد 5 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي) شمالي العراق.
وصرحت وزارة الدفاع التركية في بيان أن القوات المسلحة عازمة ومصممة على "تجفيف منابع الإرهاب"، بحسب وكالة الأناضول".
الجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
الجيش التركي يستهدف مشروع مياه في الحسكة السورية
أمس, 12:22 GMT
وذكر البيان أن الجيش التركي تمكن من تحييد "5 إرهابيين من بي كي كي"، شمالي العراق.
وأوضح البيان أن ذلك جاء إثر رصدهم في منطقتي عمليتي "المخلب-القفل" و"مخلب النمر".
وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.​​​​
وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.
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