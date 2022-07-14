https://arabic.sputniknews.com/20220714/تقرير-اكتشاف-احتياطات-هائلة-من-عناصر-نادرة-في-تركيا-تكفي-العالم-لألف-عام-1065046221.html
تقرير: اكتشاف احتياطات هائلة من "عناصر نادرة" في تركيا تكفي العالم لألف عام
تقرير: اكتشاف احتياطات هائلة من "عناصر نادرة" في تركيا تكفي العالم لألف عام
أشار تقرير إعلامي بريطاني أن تركيا دخلت منافسة مع الصين في مجال العناصر الأرضية النادرة. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T07:58+0000
2022-07-14T07:58+0000
2022-07-14T07:58+0000
العالم
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وبحسب تقرير صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن الاكتشاف الجديد في تركيا سينهي احتكار بكين لهذه المواد المهمة التي تعتمد عليها الصناعات النظيقة وبخاصة السيارات الكهربائية.وأضاف التقرير أن العناصر المكتشفة تشمل مجموعة من المعادن الحيوية لتخزين الطاقة البديلة، وقد تم اكتشافها بالقرب من مدينة إسكيشهير في سهل الأناضول الأوسط بتركيا.من جانبها، ذكرت وسائل إعلام صينية، نقلا عن مصادر مطلعة في هذا المجال: "الصين ستظل محتفظة بتفوقها التكنولوجي في صناعة العناصر الأرضية النادرة العالمية في المستقبل. واكتشاف احتياطي عناصر نادرة في تركيا لن يكون له تأثير يذكر على مكانة الصين العالمية".
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العالم
تقرير: اكتشاف احتياطات هائلة من "عناصر نادرة" في تركيا تكفي العالم لألف عام
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أشار تقرير إعلامي بريطاني أن تركيا دخلت منافسة مع الصين في مجال العناصر الأرضية النادرة.
وبحسب تقرير صحيفة
"ذا تايمز" البريطانية، فإن الاكتشاف الجديد في تركيا سينهي احتكار بكين لهذه المواد المهمة التي تعتمد عليها الصناعات النظيقة وبخاصة السيارات الكهربائية.
وأضاف التقرير أن العناصر المكتشفة
تشمل مجموعة من المعادن الحيوية لتخزين الطاقة البديلة، وقد تم اكتشافها بالقرب من مدينة إسكيشهير في سهل الأناضول الأوسط بتركيا.
وأشار التقرير إلى أن كمية الرواسب من هذه المواد النادرة تصل لـ694 مليون طن، مما يعتبر ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد احتياطي الصين، مضيفا أنها "ستكفي العالم لألف عام".
من جانبها، ذكرت وسائل إعلام صينية، نقلا عن مصادر مطلعة في هذا المجال: "الصين ستظل محتفظة بتفوقها التكنولوجي في صناعة العناصر الأرضية النادرة العالمية في المستقبل. واكتشاف احتياطي عناصر نادرة في تركيا لن يكون له تأثير يذكر على مكانة الصين العالمية".